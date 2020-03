Interinos y suplentes: GDA pide que agilicen trámites sin terminar para pago de haberes

Compartir

La Secretaria General del Gremio de los Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño expresó que se están haciendo presentaciones vía online ante las autoridades del Ministerio de Educación y Economía para plantear una situación que se agrava en el marco de la cuarentena y es que se trata de trámites que no finalizaron dada la emergencia sanitaria, la declaración de la suspensión de clases y las medidas de aislamiento que involucran a colegas que tuvieron modificaciones o movimientos en su situación laboral.

Manifestó en ese sentido que «principalmente se trata de coberturas de suplencias y/o designaciones en horas cátedras o cargos en todos los niveles y modalidades».

«Este trámite que habitualmente lleva varios días y a veces meses y muchas veces se requiere de trámites administrativos para que cobren en complementaria ahora se agravó frente a la cuarentena obligatoria para todos, por ello solicitamos que con carácter urgente se tomen las medidas administrativas y financieras para asegurar que se hayan cumplimentado los trámites administrativos de manera tal que habilite los procesos financieros para que esos trabajadores que están cumpliendo con tareas del hogar o asistiendo al servicio nutricional o bien obligados por algún funcionario a romper la cuarentena y están recorriendo domicilios o entregando cuadernillos no están cargados en el sistema», explicó Patiño.

En ese marco señaló que este personal «no tiene cobertura de seguro ni asistencia de la obra social y obviamente no perciben sus haberes, pero deben afrontar gastos de traslado, fotocopias o pago de internet/datos y movilidad».

«Nosotros exigimos que aquellos que cesaron el 31 de diciembre 2019 y tienen continuidad queden amparados y puedan seguir percibiendo el salario hasta tanto finalice la emergencia y se realicen los actos administrativos. Esto lo pedimos en el marco político de todas las acciones de gobierno nacional y provincial que se vienen anunciando como tema alquileres y servicios», manifestó Nilda Patiño.

«Desde Autoconvocados proponemos que desde cada escuela y colegios los directores, delegados y funcionarios del Ministerio ocupen internet y las redes sociales (que sostienen están al servicio de la educación) para resolver todas estas situaciones de manera urgente ya que la docencia no puede esperar», insistió.

«En ese marco y desde esa postura ideológica expuesta en esta cuarentena, pedimos garantía salarial a todos los docentes que perdieron cargos y no accedieron a nuevos por la suspensión de las designaciones, y para quienes aceptaron ofrecimiento, firmaron o no los papeles y están prestando servicios. La continuidad del pago de salarios equivalente a los que poseían a diciembre de 2019, como así también se les garantice el acceso a los servicios de salud con cobertura completa del Iasep», finalizó Patiño.