Interligas: San Martín venció a Pato Basquete y quedó a un paso de la final

En el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona “A” del Torneo Interligas, San Martín de Corrientes sumó su segundo festejo en el certamen binacional al derrotar este jueves de forma clara a Pato Basquete por 85 a 67, para quedar a un paso de la final.

En el “rojinegro” se destacaron las labores de Sebastián Acevedo con 13 puntos y Leonardo Mainoldi con 12, mientras que por el lado del elenco brasileño los mejores exponentes fueron Austin Wrighten con 19 puntos y José Materan con 15. El camino de los conducidos por Gabriel Revidatti continuará este sábado cuando se enfrenten con Platense desde las 21:00 hs, mientras que en el primer duelo de la jornada sabatina será entre los brasileros de Unifacisa y Pato Basquete desde las 18:00 hs.

San Martín comenzó el encuentro de forma contundente, con un juego fluido y con un Bryan Carabalí determinante con 11 puntos en su haber. La visita no se quedó atrás, ajustó la marca y no dejó que su rival avanzara aún más en el tanteador. Así, el período culminó 17-12. En el segundo cuarto, el equipo brasileño buscó imponerse, pero no se reflejó en el goleo. El Santo no perdió el foco y llegó a tener una ventaja favorable de 15 unidades. De esta manera, el local se fue al descanso arriba por 36-23.

En el complemento el conjunto de Gabriel Revidatti aprovechó las oportunidades que tuvo con Emmanuel Payton, quién aportó ocho tantos, y siguió dominando el juego dadas las imprecisiones defensivas de Pato. El “rojinegro” sostuvo la diferencia y cerró el cuarto por 58-43. San Martín se adueñó del encuentro de principio a fin. Se acomodó durante el arranque y después con el correr de los minutos doblegó a su contrincante con su sólida presencia para quedarse con el triunfo por 85 a 67.

Regatas perdió con

un diezmado Peñarol

En el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona “B” de la sexta edición del Torneo Interligas, Regatas Corrientes sufrió una derrota dolorosa en el “José Jorge Contte” al caer ante un diezmado Peñarol de Mar del Plata por 72 a 70. El “remero” con plantel completo, y lleno de figuras, no pudo doblegar a un “milrayitas” que presentó tan sólo tres jugadores mayores, y que consiguió un histórico triunfo en el Parque.

En el “remero” se destacaron las labores de Fabián Ramírez Barrios con 19 puntos y James Reese con 11, mientras que por el lado marplatense, los mejores exponentes fueron Ignacio Bernadek con 18 puntos y Facundo Tolosa con 16. El camino de los conducidos por Fernando Calvi continuará este sábado cuando se midan con Fortaleza desde las 21:30 hs, mientras que en el primer turno Peñarol se medirá con Uniao Corinthians desde las 19:30 hs.

En el inicio del juego Peñarol estuvo muy certero y fue quien tomó las riendas del encuentro desde el score. Pero cerca del cierre, el Remero tomó preponderancia jugando en la pintura, desde donde sacó mucho rédito ofensivo y terminó por cerrar mejor el primer parcial y llevárselo 20-18.

Peñarol arremetió con todo en el segundo periodo con una defensa férrea y con una estrategia basada en un juego abierto incomodó en ambos costados al dueño de casa que perdió poder de gol y sucumbió a la alta efectividad de los marplatenses, quienes se llevaron el cuarto 32-38.

La visita mantuvo el nivel en ambos costados de la cancha frente a un Fantasma que por momentos le costó conectar en ofensiva y debió caer en arrestos individuales. De ese modo, Peñarol se quedó con el capítulo 50-56.

Con el acompañamiento del público, el “remero” inició la remontada apoyado en el aporte goleador del capitán Ramírez Barrios sumado a una mejora en la defensa para bajar el goleo de su rival para pasar al frente 68-65 a falta de dos minutos. Sin embargo, el conjunto marplatense nunca se fue del partido, rápidamente equilibró el marcador y en la última jugada del partido tuvo a Bednarek como el salvador con un doble que le dio la victoria a su equipo por 70-72.