Interminable fila en el Hospital Central para conseguir un turno

Nuevamente, y como viene sucediendo en el último tiempo, ayer se registró una larga fila en el Hospital Central para poder conseguir turnos con diferentes especialistas. Según pudo saber el Grupo de Medios TVO las personas aguardaban en el lugar desde la noche anterior.

“Yo vine a las 6 horas, cuando llegué la fila llegaba casi a la calle Mitre. Es la segunda vez que me sucede, la primera vez que vine también había mucha gente esperando. Creo que alcanzaré un turno, todo depende de la especialidad”, dijo una mujer que esperaba.

Y agregó: “pienso que debería mejorar esta situación en el Central, porque con este sistema se aglomeran muchas personas. Sé que hay algunas especialidades que son muy demandadas, entonces la gente que está más atrás ya no va a conseguir cupo”.

“Para algunos especialistas hay que quedarse a dormir el día antes, ya hay gente desde las 8 de la noche”, contó otra mujer que esperaba por un turno para su esposo.

De la misma forma, otra añadió: “desde las salitas te mandan acá al Central para conseguir especialistas, o en el Distrital 8 también. Ahora para cada turno hay que venir los viernes”.

“Todos los viernes se repite la misma historia acá, yo vengo a hacer la fila por un turno cada 15 días. Sinceramente creo que deberían mejorar esto porque somos muchos y en los centros de salud de los barrios no conseguimos respuestas”, confió otra señora y aseveró que “ojalá que alcance el turno, ahora vine más temprano porque la vez pasada no alcancé”.

“Muchas veces me ha tocado quedarme a dormir acá para conseguir un turno, lo mismo sucede en el Hospital Distrital 8. Es la única manera para asegurarnos un lugar”, confesó.

Finalmente, un vecino comentó que “vine a las 6 de la mañana, es la primera vez que vengo, y la verdad es que me sorprendió encontrarme con esta cantidad de gente. Tengo entendido que solamente los viernes se saca turnos”.

“Deberían mejorar el sistema, no nos queda de otra y tenemos que venir nomas a hacer la fila. Es increíble lo que sucede”; insistió finalmente.

