Interna en la UCR: se formalizó el nuevo bloque radical de Lousteau y Facundo Manes

El nuevo bloque radical de Diputados auspiciado por Martín Lousteau y Facundo Manes, que se conformó a partir de la ruptura de la bancada oficial de la UCR, formalizó este jueves su presentación en la Cámara baja y tal como informó este diario estará integrado por 12 legisladores.

La nueva bancada, según la nota presentada por mesa de entradas de Diputados, se llama Democracia para Siempre y será presidida por Pablo Juliano, quien tendrá como vice a Marcela Coli, mientras que Carla Carrizo será la secretaria parlamentaria y Manuel García fue designado secretario general.

El bloque lo completan Manes, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti y Fernando Carbajal, por el lado del neurocientífico. Danya Tavela, Mariela Coletta y Marcela Antola, ingresan por el lado de Evolución Radical, junto a Melina Giorgi, que responde al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.

El bloque de diputados de la UCR se rompió este miércoles al fracasar el intento de diálogo por la unidad luego de que una comitiva de la bancada, encabezada por su presidente Rodrigo De Loredo, fue a la Casa Rosada para participar de la mesa legislativa del Gobierno, maniobra que era resistida por los sectores encolumnados detrás de las figuras de Lousteau y Manes, que terminaron acordaron la conformación de un nuevo espacio.

La crisis en el bloque radical se inició a partir del momento que los sectores díscolos reclamaron la expulsión de Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Federico Tournier y Pablo Cervi, quienes colaboraron con el oficialismo para ratificar el veto a la movilidad jubilatoria y la ley de financiamiento universitario. Los radicales libertarios no sólo evitaron ser echados sino que, además, consiguieron que el Gobierno le dé una silla a la UCR en la mesa legislativa del Gobierno a la que asisten legisladores de La Libertad Avanza, el MID y el PRO.

De Loredo, que pasará a tener un bloque de 21 diputados, concurrió a la reunión en la Casa Rosada acompañado por Soledad Carrizo, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Lisandro Nieri y Luis Picat, el único de los 5 radicales libertarios. La mesa estuvo encabezada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Tras la fractura, Pablo Juliano, jefe de Democracia para Siempre, declaró que «había un bloque que estaba roto hace mucho tiempo y sin una conducción». «No queremos vivir más discutiendo la interna del radicalismo, sino que queremos discutir los temas importantes que le importan a los argentinos, a la gente de a pie”, declaró el dirigente que responde a Manes y quien confirmó que la foto de De Loredo con funcionarios del Gobierno terminó siendo el detonante de la fractura.

«Queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo. Hay tipos que tenían su jefatura política y la tienen, su jefatura política, en Patricia Bullrich y no se terminan de hacer cargo”, acusó el diputado por la provincia de Buenos Aires.

Por su parte. Fernando Carbajal, quien también es uno de los diputados que está encolumnado con Manes y fue uno de los que más reclamo la expulsión de los radicales libertario, fue más fuerte con De Loredo. «No podés ir con rodilleras arrastrándote a la Casa Rosada», lanzó el legislador por Formosa en diálogo con Radio 10.

El nuevo bloque no tiene presidencias de comisiones aunque sí cuenta con presencia importante en comisiones como Asuntos Constitucionales, donde tiene tres sillas, Presupuesto, dos lugares, y Juicio Político, donde también tiene dos representantes. Sus votos pueden ser determinante a la hora de la votación en el recinto ante una cámara cada vez más atomizada.