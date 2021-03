Interna en Laishí: concejales suspendieron apertura de período de sesiones y el Intendente tuvo que brindar su discurso en una radio

Compartir

Linkedin Print

Ayer en todos los ámbitos legislativos se dio la apertura de sesiones ordinarias, donde desde el Presidente de la Nación, gobernadores e intendentes encabezaron un discurso con sus respectivos balances de gestión del año pasado y además enviaron un mensaje para este año. En este sentido, lo que sucedió en la localidad de Misión Laishí fue una situación llamativa, ya que el Jefe Comunal José Lezcano (PJ) no pudo abrir el período de sesiones del Honorable Concejo Deliberante porque el cuerpo legislativo determinó que las “garantías de seguridad” no estaban dadas para que se presenten. Quienes votaron por ello fueron el presidente del HCD, Concepción Insfrán y la vicepresidente Nora Servín (PJ), mientras que los otros dos ediles se abstuvieron.

Es importante recordar que la interna política que se vive en el pueblo no es nada nueva y en el último tiempo quedó al desnudo la existencia de una lucha por el poder entre el Intendente y gran parte del Cuerpo Legislativo.

Según informaron medios locales, Insfrán y Servín tomaron la determinación de que no se realice la apertura de sesiones alegando “falta de garantías” y ausencia de “medidas de seguridad”, pese a que en el recinto no había presencia de vecinos y solo estaban los legisladores comunales Rogelia Galarza (PJ) y Alejo Pino (PJ), junto al Intendente, funcionarios municipales e invitados especiales.

Ante este contexto, Lezcano contó que la secretaria del HCD, Lorena Casadei le dijo que “el Presidente decidió levantar la sesión y me pidió que le comunique que es necesario que usted dé su informe pero por otro medio. Acá no, porque no está garantizada la seguridad”.

Tras esto, el mandatario comunal brindó su informe de gestión frente al edificio de la Radio Municipal, y su discurso fue transmitido por dicho medio oficial, donde dejó en claro que “yo voy a hablar en cualquier lugar porque tengo que informar al pueblo sobre mi gestión” y tras cuestionar la actitud de los legisladores pasó a detallar todo lo realizado durante el año pasado.

Compartir

Linkedin Print