Internado en un centro de rehabilitación, Tristán recibió la visita de su familia y celebró sus 85 años

Este miércoles 27 de octubre, Antonio Díaz Ocampo, más conocido como Tristán, celebró sus 85 años. Instalado desde hace tiempo en Córdoba donde se encuentra alojado en un centro de rehabilitación, el destacado artista pasa sus días acompañado por nueve abuelos con los que comparte sus horas entre charlas, anécdotas y comidas.

“Estaba muy contento y nos sorprendió cuando pidió los tres deseos porque cuando le dijimos que los tenía que pedir se quedó como un ratito en silencio mirando las velas de la torta y eso fue muy emocionante”, relató su hijo Federico.

Del festejo intimó que le prepararon a Tristán estuvieron presentes la hija del actor Victoria, sus sobrinos Camila y Hugo, su bisnieto Franco, y Griselda, la actual pareja de su hijo. “Él pensaba que cumplió 84, pero cumplió 85″, agregó.

Recordemos que Victoria vive en Córdoba y Federico se encuentra en Buenos Aires, por lo que le cumplió la promesa a su padre y viajó el pasado martes para compartir este momento. “Yo estaba emocionado porque son 85 años está bueno tenerlo, pero se me cruzan cosas… Lo sufro mucho todavía, a mí se me hace complicado porque siempre lo vi muy entero. Ahora conservamos y priorizamos su calidad de vida”, reconoció el joven.

Los problemas de Tristán comenzaron en diciembre de 2019, cuando sufrió una fractura de cadera por la que debió ser intervenido quirúrgicamente. Desde entonces, nunca más pudo volver a caminar. Justamente sobre esta situación había hablado Federico hace poco más de un año: “Es una edad bastante difícil y, la verdad, a mí me hace muy mal. Porque de verlo entero, como lo vi siempre a mi padre, a de repente ver que no haya vuelto a caminar…”, señaló en ese momento.

El hijo del cómico explicó que su padre no sufría de Alzheimer, cómo había trascendido. “El en el 2011 le detectan una pequeña demencia senil que, obviamente, se fue agravando hasta la fecha. Pero él nos reconoce tanto a mis hermanos como a mí”, contó Federico, quien recordó que incluso después de este diagnóstico Tristán siguió trabajando en teatro. Y que, recientemente, había hecho un viaje con él a Perú, a visitar a uno de sus hermanos, y luego a Europa, dónde permanecieron por dos meses.

Tristán protagonizó cientos de escenas picarescas en cine, televisión y teatro. En su amplia carrera cinematográfica, posee numerosas películas en su haber, desde 1964, al lado de actores de la talla de Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró, entre otros. Entre sus recordados filmes se destacan Camarero nocturno en Mar del Plata, Las minas de Salomón Rey, Mingo y Aníbal en la mansión embrujada y Enfermero de día, camarero de noche.

En televisión se lució en programas como Telecómicos y La Tuerca, entre otros. Estuvo hace unos años en Polémica en el bar, donde ya lo había estado anteriormente, pero su reconocimiento llegó en el 2015 cuando actúo en la miniserie Historia de un clan, que le permitió recibir el premio Martín fierro a “Mejor actor de reparto” por esta participación.

Tristán encarnó a uno de los integrantes de la banda de secuestradores del Clan Puccio, Rodolfo Victoriano Franco apodado “El Coronel”. Incorporó miradas, gestos fríos y siniestros. Con ello construyó un papel que parece ser uno de los más genuinos de su carrera.

