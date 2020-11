Internaron a Alejandro Sabella en una clínica de Capital Federal

Compartir

Linkedin Print

Según la información publicada por TyC Sports, Alejandro Sabella fue internado en una clínica de Capital Federal en la jornada del miércoles. Se aguarda por un parte médico oficial para constatar cuál es su estado de salud pero se habla de una retención de líquidos en sus piernas. El entrenador de 66 años se realiza estudios que determinarán los pasos a seguir en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires del barrio de Belgrano. El cuadro no revestiría gravedad y podría ser dado de alta hoy.

Los primeros trascendidos refieren a una descompensación en su casa de La Plata. El fallecimiento de Diego Maradona habría sido uno de los detonantes de su malestar. Su médico personal recomendó una internación para someterlo a chequeos que descarten cualquier tipo de inconveniente. Cabe recordar que en el pasado tuvo episodios cardíacos.

Después de abandonar la dirección técnica de la selección argentina tras el Mundial de Brasil 2014 el estado de salud de Pachorra desmejoró. Su familia fue muy reservada con respecto a los detalles de su grave enfermedad y lo concreto es que desde 2016 padeció varios puntos críticos que lo dejaron luchando por su vida.

“Me enteré en las noticias de que Alejandro había sido internado. Alejandro desde hace un tiempo lucha contra una cruel enfermedad que le va sacando un buen resultado, la va peleando, cada vez está mejor, muy bien cuidado por su familia, por su mujer, por sus hijos, por su círculo íntimo. Ahí está seguramente bien atendido y esperando noticias de su pronta recuperación”, expresó Claudio Gugnali, amigo y ex ayudante de campo de Sabella en TNT Sports.

En 2018, durante un homenaje que recibió en la Universidad Nacional de La Plata, manifestó: “Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: ‘No pueden dar menos del 100%’. Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida”.

Darío Sarmiento, la última gran joya de la cantera de Estudiantes de La Plata, brindó detalles del encuentro que tuvo con Sabella luego de haber debutado en Primera.

El año pasado había presenciado un acto de Florencia Kirchner en La Plata y, en una de sus últimas apariciones públicas, le dio la bienvenida a Estudiantes a Javier Mascherano (se retiró del fútbol la semana pasada), quien se convertía en refuerzo de la institución. En una de sus últimas entrevistas (con el sitio de la FIFA) había sido muy elogioso con Marcelo Gallardo, entrenador de River: “Marcelo era para mí lo que Magic Johnson para los Lakers: un ‘playmaker’, un hacedor de juego. Por eso dije una vez: ‘Si quieren saber cómo es el fútbol, abran la cabeza de Gallardo y verán un manual ilustrado’”.

Si bien en varios momentos se barajó la posibilidad de que el estratega que condujo al Pincha entre 2009 y 2011 volviera a trabajar en los bancos de suplentes y hasta como manager del seleccionado nacional o algún club, se optó por reservar su estado físico y mental.

Compartir

Linkedin Print