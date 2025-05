Internaron a Carmen Barbieri en terapia intensiva

En medio de la emoción por comenzar su nuevo proyecto laboral en Canal 9, Carmen Barbieri tuvo que ser internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio de Belgrano. Según pudo saber Teleshow, durante la madrugada de este martes sintió un fuerte dolor en el pecho, que la despertó y decidió ir a la clínica.

Este medio habló con Melanie Alvarado, la asistente personal de Carmen, y dio detalles del estado de salud de la capocómica. “Está mejor. Está en observación porque tuvo un dolor de pecho muy grande, que a las 5 de la mañana la despertó”, comenzó diciendo Melania en la comunicación telefónica.

“Decidimos venir a la Zabala para hacer todos los estudios correspondientes”, detalló y agregó que todavía no se sabe a qué se debieron los dolores y, cuando se le consultó si se trató de un infarto, respondió: “Todavía no tenemos resultados. Está en terapia intensiva, en unidad coronaria, pero en observación“. La conductora se hizo los estudios correspondientes, fueron llevados al laboratorio y Alvarado contó que “los resultados pueden tardar hasta 20 horas”.

Para llevar un poco de tranquilidad, agregó: “Si los estudios dan bien, tiene el alta, pero se va a quedar igual a pasar la noche”. Una segunda fuente cercana a la presentadora agregó: “Se le están haciendo todos los chequeos y estudios correspondientes. Le dolía el pecho, pero te puede dar dolor hasta por una depresión, pero está todo bien”. Cerca de las 20 horas esperan tener un parte médico.

Este miércoles (14 de mayo) tenía pactadas las fotos para su nuevo programa, sin embargo esta situación los llevó a retrasar la sesión: “Se levantaron mañana las fotos de Canal nueve. Ahora estamos viendo si se levantan también los shows que tenía programados el jueves y otro el finde en Rosario”.

Esta no es la primera vez que la salud de Carmen Barberi genera preocupación; meses atrás, se descompensó durante una entrevista en vivo y tuvo que ser asistida por una ambulancia. El episodio ocurrió luego de que la conductora participara de una entrevista telefónica con A la Tarde(América TV), ciclo conducido en esa ocasión por Luis Ventura. A lo largo de la conversación, la conductora se mostró molesta con algunas preguntas acerca de una tensa situación vivida entre la actriz y Morena Rial y decidió finalizar abruptamente la llamada.

Minutos después, Ventura informó que Barbieri se había descompensado y que una ambulancia se dirigía a su domicilio. Su hijo, Federico Bal, también fue alertado y acudió rápidamente a su casa.

Su secretaria, Melanie Alvarado, explicó que la conductora estaba atravesando un momento difícil: “Carmen está muy angustiada. Quedó muy mal por una nota que le hicieron vía telefónica”. Sin embargo, llevó tranquilidad al aclarar que no se encuentra internada: “Está en su casa”, aseguró Alvarado en esa oportunidad.

Por su parte, su abogado y manager, Juan Curubeto, también brindó detalles sobre la salud de Barbieri y confirmó que el episodio estuvo relacionado con una suba de presión: “Está mejor. Simplemente tuvo un malestar por lo que pasó en el programa. Se puso nerviosa, le subió la presión”.

Curubeto reveló que Barbieri había aceptado la entrevista por pedido de Luis Ventura, confiando en que sería una charla tranquila: “Yo estaba con ella cuando la llamó. Le dijo si hoy, a las 16,30, le podía hacer una nota, hacer unas preguntas. ‘Pero tranquila, entre nosotros, vos y yo’”. No obstante, el tono de la conversación cambió y eso habría impactado en el estado anímico de la conductora: “Se encontró con esto. Está muy angustiada”.