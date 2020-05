Internaron a Charly García en el IADT, con 38 grados de fiebre y dolores corporales

Compartir

Charly García ingresó de urgencia este sábado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en el barrio porteño de Recoleta, presentando 38 grados de fiebre e intensos dolores corporales. Le efectuaron el análisis por COVID-19, con resultado negativo. En estas horas le harán nuevos estudios y un segundo hisopado.

De acuerdo a los síntomas, los médicos estiman que podría tratarse de una infección urinaria, aunque no se descartan otras patologías. Le realizaron un tratamiento para aliviar las dolencias y bajarle la fiebre. Según trascendió, Charly se encontraría de buen humor.

Justo cuatro meses atrás se produjo la última internación de García, aquella vez por un traumatismo de cadera: el músico -de 68 años- se había caído en su casa. En julio de 2015 había sido operado de la cadera, y en marzo de 2016 debió ser sometido a una nueva cirugía por una infección en la prótesis que le habían colocado meses atrás. Debido a este accidente, ocurrido el 29 de enero, los doctores le dictaron un mes de reposo y sesiones de kinesiología.

Charly debió cancelar todos sus shows pautados, incluido su esperado regreso al Cosquín Rock, en Córdoba. Se especuló con que en marzo estaría en condiciones de subir nuevamente a un escenario, pero por entonces la pandemia de coronavirus imposibilitó la realización de cualquier tipo de espectáculo.

El 23 de octubre de 2019 el ex Sui Generis había celebrado su cumpleaños con un recital en Puerto Madero solo para sus íntimos, entres los que se encontraron Pedro Aznar, Zorrito Von Quintiero, Juanse, Palito Ortega y José Palazzo, su representante, entre otros. “Yo me siento pendejo y juguetón, y recopilando cosas, con mi viejo”, dijo, feliz.

Un mes más tarde se reunió con David Lebón y el propio Aznar, con quienes en los 80 formó -junto al recordado Oscar Moro- el legendario grupo Serú Girán. El encuentro histórico se dio en el marco de la recuperación del catálogo de Music Hall, realizada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), y con motivo de la reedición especial en vinilo del disco La grasa de las capitales, homenaje a 40 años de su publicación.

El 11 de diciembre de 2019 tuvo lugar en el Luna Park el último encuentro de Charly García con su público. Tocó las canciones de disco más reciente, Random, y muchos clásicos, en una noche mágica en la que repasó los puntos más altos de una carrera musical verdaderamente prolífica. Con “Desarma y sangra” cerró el show La torre de Tesla: una analogía de utopía. “¿Todavía están ahí?”, le dijo a los espectadores, que esperaron un largo rato para ese bis final.

En los próximos días saldrá lo que puede considerarse su trabajo más reciente: una colaboración en el disco de Roberto Pettinato. El saxofonista decidió rendirle un homenaje con sus canciones, pero no pensó que el hombre del bigote bicolor terminaría aportando su voz y tocando varios instrumentos. El resultado se llamará Pettinato plays García.