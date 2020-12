Internaron a Víctor Hugo Morales por una arritmia

Compartir

“Hola, buen día. Un día extraño, el día es precioso, fantástico, sin una sola nube. Pero estoy afuera de los temas porque estoy todavía internado desde ayer, y hoy voy a tener que permanecer así por un par de días”, dijo Víctor Hugo Morales esta mañana en su programa de radio por AM 750.

Según explicó el conductor uruguayo, debió ser asistido el domingo pasado por una arritmia que tiene “desde hace un tiempo”. Las alarmas se encendieron cuando anoche se ausentó en la transmisión del partido Talleres de Córdoba-Boca en Radio Nacional. Y este lunes decidió explicar la situación. “No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales… Tuvo algún percance y ayer amanecí mareado. Y me han traído a una clínica, en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas”, indicó el locutor que días atrás se mostró conmovido por la muerte de Diego Maradona.

Víctor Hugo Morales aseguró que deberá permanecer en el centro médico las próximas 48 o 76 horas, de acuerdo a lo que los médicos determinen. Y decidió salir al aire en su ciclo radial para llevar tranquilidad, ya que comenzó a circular la versión el domingo, luego de haber sido internado. “Quería estar con ustedes un momentito para decirles qué es lo que pasa y para que no se preocupen y decirles que ella estoy bien”, dijo a sus oyentes.

Luego aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que deberá permanecer en observación y que sus médicos le pidieron que guarde reposo de sus actividades laborales. “Conocen mis hábitos, entonces, me han reclamado que haga lo menos posible, por lo menos en esta jornada”, dijo y agregó: “Esta salida es para tranquilizar a los amigos que empiezan a preguntar. Se empezó a correr la voz y entre las amistades se generan preocupaciones”.

“Está todo bien, bajo control de quienes me controlan. Y muy a gusto”, concluyó antes de despedirse de su primer contacto con sus oyentes y dar comienzo a su ciclo.

Según pudo saber Teleshow, Víctor Hugo Morales tiene pensado viajar a Uruguay dentro de 10 días. Y es por eso que ee realizó una serie de controles, para llevar tranquilidad a sus familiares. Desde hace varios años que el conductor toma una mediación por su arritmia -producto de haber sido un deportista aplicado durante gran parte de su vida, indican desde su entorno-, y ahora deberá ajustar la dosis correspondiente.

