Interno provocó el incendio en la celda de una Subcomisaría

El lamentable hecho se originó cuando los internos se encontraban en horario de llamada a sus familiares; ya que uno de los internos no fue atendido por sus seres queridos, su enojo lo llevo a provocar un incendio en la celda, al que luego se sumaron los demás internos.

En el lugar estuvo el Juez de turno Dr. Sergio Cañete, la Dra. Silvina Araoz de la Subsecretaria de Derechos Humanos, el Jefe de Policía Comisario General Walter Arroyo, entre otras autoridades.

El hecho ocurrió minutos antes de las 14:00 horas de este domingo, cuando el personal de la Subcomisaría “Enri Omar Alvarenga” del barrio Guadalupe escucharon gritos de la celda N° 2.

Cuando acudieron a verificar de qué se trataba, observaron una gran humareda y fuego que salía de ese lugar; ya que los internos habían quemado un colchón, frazada y ropas que tenían en el interior.

Inmediatamente acudió al lugar una dotación del Cuerpo de Bomberos y personal de otras dependencias policiales del área de la Unidad Regional Uno y el Destacamento de de Desplazamiento Rápido (DDR) en apoyo, para evitar una posible fuga.

Los bomberos controlaron y extinguieron rápidamente el incendio. Esta situación fue posible en virtud a que los colchones cuentan con un tratamiento ignífugo, lo que a través de las políticas penitenciarias es la provisión de elementos que respeten al máximo los Derechos Humanos. Una vez extinguido el fuego y con mayor cantidad de efectivos se conformaron anillos de seguridad, y se optó por ingresar a la celda para retirar a los internos y evitar una situación más grave.

Para impedir el accionar de los uniformados, colocaron dos camas cuchetas en la puerta, no obstante, con la utilización de la fuerza pública ingresó personal del DDR a la celda 2 y retiraron a ocho internos, pese a que opusieron resistencia al procedimiento y agredieron a los uniformados.

Personal del Sipec asistió a los detenidos por lesiones leves y cuatro fueron trasladados al Hospital Central para estudios más complejos. También, dos efectivos policiales resultaron con lesiones leves.

De las diligencias procesales realizadas, se determinó que en circunstancias que los internos se encontraban con el beneficio de llamadas a sus familiares, uno de ellos no fue atendido por sus seres queridos y canalizo su enojo generando el incendio en la celda, sumándose posteriormente los demás internos de la celda 2.

Al lugar acudió el Juez de Instrucción y Correccional Dr. Sergio Cañete, la Dra. Silvina Araoz Secretaria de Derechos Humanos, el Jefe de Policía comisario general Walter Arroyo, la Directora General de Unidades Penitenciarias Provincial comisario General Mirian Godoy, el Forense Policial y Judicial, entre otras autoridades.