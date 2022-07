Interprovincial: Laguna Blanca y Clorinda campeones

Compartir

Con la consagración de Atlético Laguna Blanca en la categoría Sub 16 y Belgrano de Clorinda en la categoría Sub 19, finalizó el torneo interprovincial organizado por el club Defensores de Formosa en sus instalaciones durante dos jornadas con un total de 8 equipos.

Defensores de Formosa fue anfitrión durante el martes y miércoles en el Polideportivo Policial de un torneo de carácter Interprovincial en donde participaron jugadores de categorías Sub 16 y Sub 19 buscando el club dueño de casa darle rodaje a sus jugadores a la vez que pudo observar jugadores de otros puntos de la Provincia a modo de poder captar talentos para la institución que como se recordará será uno de los representantes de Formosa en el próximo Regional Federal Amateur.

Todos los resultados

Sub 16

Defensores de Formosa 1-Defensores de Herradura 0

Defensores de Formosa 1-Municipal de Laishí 1

Belgrano de Clorinda 1-Villa Escolar 0

Municipal de Laishí 1-Defensores de Herradura 1

Defensores de Formosa 1-Atlético Laguna Blanca 2

Atlético Laguna Blanca 0-Defensores de Herradura 0

Defensores de Formosa 1-Atlético Laguna Blanca 2

Municipal de Laishí 1-Defensores de Herradura 1

Sub 19

Defensores de Formosa 1-Villa Escolar 3

Defensores de Formosa 0-Juventud de Ibarreta 0

Atlético Laguna Blanca 2-Municipal de Laishí 0

Belgrano de Clorinda 2-Juvenbtud de Ibarreta 1

Defensores de Formosa 1-Belgrano de Clorinda 3

Villa Escolar 2-Juventud de Ibarreta 2

