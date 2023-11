Intervención del municipio en distintos frentes del ejido urbano durante las lluvias

Cuadrillas del Comando de Emergencia de la municipalidad local recorrieron nuevamente las calles de la ciudad desde la madrugada del martes a raíz de las intensas precipitaciones, accionando de manera mancomunada con distintas dependencias para prevenir y solucionar inconvenientes generados por el temporal.

De acuerdo a lo informado por el Ing. Gerard Schneider, de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del municipio, las tareas se ejecutaron por orden de prioridad, “teniendo en cuenta las solicitudes de vecinos que se comunican con la comuna para dar a conocer los casos. Precisamente entre los barrios La Serena y Urbanización Maradona, se detectaron problemas de rotura de caños, que es lo que ocasionó un problema de anegamiento, y del mismo modo en el canal paralelo a la calle Juan Somacal, en el B° República Argentina, el que está colmado a causa de la gran caída de agua, y el escurrimiento se vuelve lento”, explicó.

“Según lo registrado cayeron 45 mm, hacia las 7 de la mañana – precisó – y no existen anegamientos en el sector norte, pero si continúan las precipitaciones podría ocurrir, y es por ello que estamos acentuando las tareas preventivas. Esta cantidad puede parecer menor, pero cuando cae en muy poco tiempo, es realmente intensa y necesita tiempo para escurrir”, detalló.

“Debemos tener en cuenta que trabajamos permanentemente en la mejora de calles y en el cuneteo, no obstante cuando existen estas precipitaciones desde la calle van arrastrados residuos de gran tamaño hacia los conductos, y es así como se producen los anegamientos, por eso siempre recordamos que es fundamental no arrojar basura a la vía pública”, dijo Schneider para finalizar.

La comuna estuvo presente también en otros sectores del ejido urbano, inspeccionando el funcionamiento de canales, cámaras, sumideros y bocas de tormenta, profundizando trabajos de prevención dada la cantidad de residuos arrastrados en estos casos.