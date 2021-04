Fiestas clandestinas: “El objetivo del decreto es proteger la salud pública”

Compartir

El director de Bromatología de la Municipalidad, Jorge Tarantini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se explayó más respecto al decreto que firmó el intendente Jorge Jofré a fin de “preservar y proteger” la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria y que contiene sanciones para fiestas clandestinas que se reiteran en la ciudad, a fin de desalentar esas prácticas.

“Los controles que realizamos son permanentes, se está desarrollando la actividad con normalidad, dentro de la situación tan particular que nos toca vivir”, explicó sobre los controles que realiza la Comuna.

Respecto al DNU que sanciona fiestas clandestinas, aclaró que “anterior a la pandemia, se trataba de otro tipo de eventos clandestinos donde se percibía un fin comercial y no había ningún problema sanitario, en ese sentido era que estaba regulado por las ordenanzas y podíamos actuar de manera libre, en este caso tan particular que estamos viviendo, justamente el objetivo de este decreto es proteger la salud pública y tratar de disuadir para que no se realicen este tipo de eventos por el gravísimo problema sanitario que estamos atravesando, este tipo de eventos hace que se siga propagando el virus y eso se trata de evitar principalmente”.

Señaló además que la intervención en las fiestas, “empieza a regir a partir de este jueves y por eso estamos preparando el cuerpo de inspectores para salir a recorrer, las multas son desde 100 hasta mil litros de combustible, también es facultad del juez de Faltas de la Municipalidad poner una accesoria que es el trabajo comunitario, en realidad no se persigue infraccionar o multar a la gente, la idea es que no se realicen este tipo de eventos, que pronto podamos salir y festejar y reunirnos con familiares y amigos para disfrutar como hacíamos antes”.

Para finalizar, Tarantini aseveró que si hay menores de edad en el lugar, “se da intervención al juez de Menores y ahí la Policía lo aguarda hasta que se solicita la presencia de los padres y se les reintegra a ellos, también hay multas en esos casos, no la paga el menor, pero son solidariamente responsables los padres por eso se le pide concurrencia a los padres”.

