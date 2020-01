Intiman a la Anses a que depositen la segunda cuota del bono a beneficiarios excluidos por error

Compartir

Luego de los reclamos de los beneficiarios de asignaciones sociales liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), quienes han denunciado ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que las entidades bancarias, en contra de lo normativamente previsto y por diversas razones, les efectuaron descuentos sobre la primera cuota del Bono Extraordinario otorgado por el Decreto 73/19, suscripto por el Presidente, Dr. Alberto Fernández.

Al respecto la Defensora del Pueblo Adjunta, Dra. Sylvina Portillo adelantó que «ha sido dispar la respuesta, pues mientras el Banco de Formosa S.A. adelantó extraoficialmente a la Defensoría que devolverá lo descontado en caso de corresponder, el Banco Nación, no fijó postura alguna a la fecha, por lo que desde la Defensoría se analizan acciones administrativas y judiciales».

«Ahora se suma otro yerro, esta vez de la ANSeS, priva por completo o parcialmente de la segunda cuota del citado bono, en virtud de la mala estimación de los ingresos de los beneficiarios. A la fecha ya debería haber estado depositado el bono para todos los titulares con haberes únicos e inferiores a $19.068», indicó.

A su vez aseguró que «un sinnúmero de ellos no recibió monto alguno dado que, para calcular si le correspondía o no el beneficio, no se tomó en consideración la cuantía de los respectivos salarios, sino el resultante de la suma de sueldo y aguinaldo».

«Con lo cual, por ejemplo, una persona a la que claramente le correspondía percibir el bono extraordinario, pues sus ingresos mensuales son de $ 14.300, no recibió nada, pues la ANSeS consideró que cobra $ 21.450, valor que obtuvo de sumar los $ 14.300 del sueldo con más los $ 7.150 de aguinaldo, operación que no procede pues el Decreto 73/19, aparte de determinar que el bono extraordinario debe llegar sin excepción a todos los beneficiarios que se encuentren en condiciones de acceder al mismo, solo habla de ingresos mensuales como base para la concesión del beneficio», explicó la Defensora del Pueblo Adjunta.

Asimismo indicó que «hay otros afectados que recibieron menos de lo que le corresponde pues la suma del sueldo y aguinaldo se acercaba a los $ 19.068, cuando en realidad sus salarios de base son muy inferiores».

«Es por ello que la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de la situación descripta a la UDAI Formosa de la ANSeS e intimó al Director Ejecutivo de la ANSeS, a que en plazo perentorio se proceda a liquidar y acreditar en las cuentas de los damnificados la segunda cuota del bono extraordinario, dado que el citado beneficio reúne el carácter de «alimentario» para los afectados y los mismos, en la generalidad de los casos, no puede esperar los plazos comunes para que les sea abonada la diferencia erróneamente no liquidada. Todo bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y judiciales en defensa de los derechos de los miles de formoseños que fueron perjudicados», cerró Portillo.