Intoxicación alimentaria en el show de La Renga en el Estadio Único de La Plata

Al menos 250 casos de intoxicación alimentaria se registraron tras el recital que La Renga dio este sábado por la noche en el Estadio Único de la ciudad de La Plata. Aún se desconoce si la cifra de damnificados podría ser mayor e investigan si hay un paciente en terapia intensiva, dijeron a Infobae fuentes del caso.

También indicaron que la mayoría de los afectados fueron empleados de seguridad del evento que habrían comido unos “sándwiches en mal estado (NdeR: jamón, queso y pollo) brindados por quienes se encargaban de las viandas para el personal”.

Según las fuentes, unos 250 empleados pertenecientes a la empresa de seguridad que se desempeñaba en el recital presentaron signos de intoxicación. “La provincia de Buenos Aires atendió 174 casos, mientras que la Cruz Roja, casi 90. Hubo 10 móviles y una carpa sanitaria”, detallaron a este medio desde el ministerio de Salud bonaerense este domingo al atardecer y destacaron que así se evitó que se saturen las guardias de los hospitales.

Fuentes judiciales explicaron luego que hubo varios afectados que fueron trasladados al Hospital de Gonnet y al H.I.G.A General San Martín de La Plata. “Todos dados de alta, mientras que el resto de los centros de salud no me informó aún el estado de situación”.

En un primer momento, fuentes policiales indicaron que un hombre de 39 años estaba grave. “Se encuentra en terapia intensiva, presentando insuficiencia renal, no pudiendo al momento establecer si corre riesgo de vida, ya que le están realizando estudios”, señalaron.

Más tarde, desde la cartera de Salud de la Provincia desconocieron que hubiera un paciente grave. Para el anochecer de este domingo, a la Justicia no le habían ratificado esa información tampoco. No se descarta que haya más casos de gente intoxicada.

Las fuentes del caso señalaron que se secuestraron “66 sandwiches de jamón, queso y pollo y dos sobres de mayonesa”. La causa es investigada por la UFI N°10 del departamento judicial de La Plata, a cargo de Carlos Alpino Vercellone. Justamente, la división de Bromatología este domingo retiró la comida secuestrada a pedido de la Justicia durante el recital.

Desde el entorno de la banda, confirmaron que varias personas de la “empresa de seguridad se descompusieron, al parecer, por comida en mal estado”. También dijeron que no les han llegado “reportes de público con problemas, ni de la producción”.

El show

Mientras tanto, este sábado por la noche La Renga brindó uno de los shows más innovadores de su historia artística. Con un escenario 360° y hasta una batería giratoria, más de 400 personas formaron parte del montaje escénico, que comenzó hace 14 días.

Lo curioso es que todo comenzó con una idea en una pequeña hoja que Gabriel Goncalves, manager de la banda, le dio a José Palazzo. “Todo nació en una servilleta del gordo Gabi, apenas me contó esta locura, le dije: ‘Me prendo’. Ellos ya tenían su idea, la trabajaron como banda, y acá en La Plata nos recibieron con los brazos abiertos”, comenzó diciendo el reconocido productor, que trabaja con el grupo desde 2002, en una charla con Teleshow.