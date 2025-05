Inundaciones en la provincia: el campo en emergencia y reclamos por medidas urgentes

El presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre la compleja situación que atraviesan los productores agropecuarios de la provincia debido a las intensas lluvias e inundaciones que afectan a diversas localidades del territorio formoseño.

Maglietti explicó que, aunque el agua comenzó a escurrir lentamente, el panorama continúa siendo crítico. “La masa líquida va escurriendo y los productores afectados están actuando en varias zonas, llevando a sus animales a lugares más altos.

El que no pudo, quedó aguantando la situación. De igual manera, hay que decir que la situación se está volviendo cada vez más difícil porque el agua comenzó a escurrir hacia el este de Formosa y va causando preocupación en estos lugares”, alertó.

Desde la entidad ruralista se realiza un seguimiento constante en las zonas afectadas, y se solicita colaboración a los productores para facilitar el drenaje del agua. “Le estamos pidiendo a los productores que, por cualquier eventualidad de sequía anterior, hayan tapado algún canal o hecho alguna retención de agua, que por favor abran esos lugares para que el agua pueda escurrir lo más rápido posible. Esos taponamientos harán que el agua no pueda pasar”, explicó.

Aunque reconoció que el Gobierno provincial está trabajando en la limpieza de canales, Maglietti remarcó la necesidad de mayor rapidez y planificación. “Sabemos que se está trabajando, pero si no se hace de manera urgente, el agua quedará en los campos. Necesitamos que las obras que impidan estas catástrofes se realicen con anterioridad, no ya cuando el agua está en los campos”, sostuvo.

Emergencia hídrica

y pedido de asistencia

Frente a la magnitud del fenómeno, Maglietti reclamó que se reconozca oficialmente la emergencia productiva en las zonas más afectadas. “Creo que en las zonas donde ha caído mucha agua debería ser ya zona de desastre productivo. Lo que ha ocurrido allí fue un desastre. Además, a esos productores que han padecido el fenómeno, al menos se les debería eximir del pago de impuestos, y brindarles asistencia crediticia para poder salir adelante”, propuso.

La situación en el interior provincial continúa siendo monitoreada por las autoridades y las entidades rurales, mientras crece la preocupación por el impacto económico y productivo que las inundaciones dejan en su paso. El sector espera respuestas concretas y soluciones estructurales para prevenir que este tipo de emergencias se repitan.