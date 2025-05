Inundaciones en Palo Santo y colonias vecinas: «La gente necesita alimentos»

Tras las intensas lluvias que provocaron graves inundaciones en el interior de Formosa, decenas de familias de Palo Santo, Potrero Norte, Potrero Yacaré, Ñandú y colonias aledañas continúan aisladas y afectadas. Mario Cardozo, uno de los voluntarios que coordina la asistencia y el traslado de materiales a la zona, describió una situación crítica: “Recién hoy, en algunos casos, se va a poder asistir a ciertas familias porque antes no se podía llegar. El nivel del agua hacía imposible cualquier tipo de ayuda, y muchos no querían salir por miedo a dejar sus casas”.

En ese marco, vecinos y voluntarios lanzaron una campaña solidaria independiente, sin ningún tipo de bandería política, para reunir alimentos y artículos esenciales. “El sábado estuvimos en la plaza juntando ayuda para Potrero Norte, pero también para Matacos y Palo Santo. El domingo se organizó la distribución, y desde este lunes a las 8 de la mañana ya comenzó el reparto en las zonas afectadas”, explicó Cardozo.

Uno de los puntos clave de asistencia es la escuela de Puerto Norte, donde se organiza una olla popular para los vecinos. “Todo lo que sea alimentos en grandes cantidades como papa, cebolla, puré de tomate, se centraliza ahí para cocinar y alimentar a la gente”, detalló.

Cardozo explicó que la cantidad de familias afectadas es muy difícil de calcular: “Es impresionante la cantidad de gente en esa zona. Hay asentamientos muy precarios, familias que cuidan campos, hacen carbón, crían animales. Y Puerto Norte ni siquiera tiene municipalidad, ni comisión de fomento, ni comisión vecinal. Las colonias están a varios kilómetros, algunas a 20, y muchas rutas están intransitables. La única forma de llegar a algunos lugares es a caballo”.

La necesidad más urgente es clara: alimentos. “El agua no baja. Todo está mojado y no hay forma de producir lo que hacían antes: carbón, leña, trabajo rural. El problema real empieza ahora, porque no tienen con qué sembrar, ni cómo ganarse el pan diario. Vamos a necesitar ayuda por mucho tiempo”, afirmó.

Cómo colaborar

Se reciben donaciones y se organizan traslados a través de los siguientes teléfonos:

📞 3704 68 63 72

📞 3704 47 57 38

📞 11 22 51 43 88

“Desde ya, gracias enormes a toda la gente que participó activamente el sábado y durante la semana. En nombre del pueblo de Potrero Norte y de las colonias vecinas, solo queda decir gracias de corazón”, concluyó Cardozo.