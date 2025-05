Inversión del Gobierno para evitar cortes de luz: u$s 6600 millones en 15 proyectos

Desde la asunción de Javier Milei, uno de los sectores más golpeados fue el de la obra pública, que se ralentizó e incluso se paralizó en varias provincias en el marco del ajuste del Estado Nacional llevado a cabo por su gestión.

Ahora, en línea con distintas transferencias que este año se volvieron a reactivar con lentitud, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una inversión de u$s 6.600 millones para financiar obras «prioritarias» del tendido eléctrico, las cuales serán concesionadas a empresas privadas.

La novedad se hará efectiva en los próximos días a través de una resolución que portará la firma del titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo: el objetivo es «mitigar cuellos de botella y fortalecer el Sistema Argentina de Interconexión (SADI)».

De esta forma, el Gobierno busca responder a uno de los mayores reclamos de los gobernadores y el rubro de la construcción: la paralización de la obra pública.

Es que, según el informe más reciente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el país pierde u$s 25.000 millones anuales por esta paralización de la obra pública que, como contracara, resulta esencial para el equilibrio fiscal que sostienen Milei y Caputo como centro de su política económica.

El informe señala que, para reconstruir la infraestructura deteriorada estos últimos años, se necesitarían u$s 1.4 billones, lo que equivale a dos veces y medio el Producto Bruto Interno (PBI).

Por lo pronto, el programa anunciado por Adorni busca fortalecer el tendido eléctrico nacional para evitar cortes de luz en épocas de alta demanda: los proyectos en carpeta.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno invertirá en los próximos años «más de u$s 6.600 millones» en obras para reforzar el tendido eléctrico a lo largo de todo el país.

Según indicó, estas estarán a cargo del sector privado «a través de diferentes concesiones de obras que se van a ir conociendo». Así, se proyectan 15 obras en todo el territorio nacional para mejorar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y evitar cortes de luz en épocas de alta demanda.

El dinero se destinará a «la construcción y ampliación de estaciones transformadoras en 500 kilovatios y la incorporación de más de 5600 kilómetros de líneas», las cuales equivalen a un 38% que la red actual, detalló Adorni.

«Estas inversiones apuntan a mejorar el servicio, reducir los cortes de luz, mitigar los cuellos de botella, ampliando la capacidad para generar más inversiones y oportunidades», agregó el vocero este jueves.

Tras ello, denunció a las gestiones anteriores al marcar que «en los últimos seis años, se realizaron solo el 38% de las obras necesarias de transmisión eléctrica, generando hoy que el 35% de las instalaciones del sistema se encuentren al final de su vida útil».

Según el vocero, la última obra de alta tensión realizada a nivel nacional fue en 2017, «y en AMBA en 2006, casi dos décadas», criticó Adorni.

Ahora, el Gobierno apunta a «normalizar» estas inversiones en el sistema energético, empujado por el crecimiento de Vaca Muerta que asiste al superávit en la balanza energética. Resta por ver qué empresas serán las encargadas de las obras.