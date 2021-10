Inversión pública del Estado Nacional en las provincias: Formosa tuvo la mayor variación interanual del país

Compartir

Los primeros nueve meses del 2021 trajo un alza importante del gasto de capital del Estado nacional en las provincias, que se explica por dos razones fundamentales: en primer lugar, una muy baja base comparativa (durante una buena parte del 2020, a partir de la irrupción de la pandemia, se dejó de lado el gasto de capital para priorizar el orientado a la emergencia); mientras que, por el otro lado, hubo un fuerte impulso en este 2021 de proyectos de obra pública, que se aceleraron ya entrando en época electoral.

Cabe recordar que los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público nacional en el territorio, que contribuye al incremento de la capacidad instalada de producción.

Los gastos de capital se desagregan en dos conceptos: por un lado, la Inversión Real Directa; y por el otro, las Transferencias de Capital. Si bien, técnicamente, también hay un tercer concepto (Inversión Financiera) este no se considera en el presente informe porque no implica adquisición de bienes materiales o ejecución de obra en las provincias.

Yendo a los datos, se observa que, en el período analizado, la inversión pública del Estado nacional en las provincias y CABA fue por un total de $255.509,7 millones, de los cuales el 50,5% corresponde a inversión real directa, y el 49,5% a transferencias de capital. Ese total equivale a un crecimiento nominal contra el mismo periodo del año anterior del 190,6%, que en términos reales representa un alza del 92,2%, suba muy importante considerando que la fuerte caída de los tres años anteriores para este mismo período.

Situación

por regiones

En este marco, la región del CABA-PBA concentra el 39% del total de la inversión pública, con un total de casi $82.500 millones invertidos; la Pampeana, a su vez, participa del 19% ($40.182 millones), e inmediatamente después se ubican las regiones del Norte Grande: el NOA se ubica tercero a nivel nacional (15,4% del total, con $32.703 millones) y cuarto el NEA (12,3% con $25.957,5 millones).

Mas atrás, cierran el listado la Patagonia (8,3% de participación, con $17.501 millones) y Cuyo (6,1%, con $12.868 millones).

Ahora bien, en términos de variación contra el año anterior, hay situaciones muy contrapuestas entre las regiones. En un extremo de la lista, PBA-CABA afianza su histórico liderazgo en valores absolutos, al tener también, en este caso, también el mayor incremento en términos relativos: con un alza interanual del 266,5%, se posiciona como la región con mayor alza, quedando cincuenta puntos porcentuales de la media nacional.

Al mismo tiempo, la región de Cuyo, que tuvo la menor participación sobre el total en valores absolutos, tuvo también el menor incremento: 92,2%.

En el medio, hay otras dos regiones que crecen por encima de la media nacional: el NEA (259,4%) y la Pampeana (+248,3%); a su vez, por debajo de la media nacional, pero con altos incrementos, están la Patagonia (+169,7%) y el NOA (+139,4%), cerrando finalmente la ya mencionada Cuyo.

Una situación distinta, en términos de impactos, se observa al analizar el total de la inversión pública medida por per cápita. Es decir, ajustada por población. En este punto, las regiones que concentran el mayor volumen en términos absolutos de inversión pública, tienen asignaciones per cápita por debajo de la media nacional (CABA-PBA y Pampeana); mientras que la región de menor participación sobre el total absoluto, tiene la asignación más alta cuando se la ajuste por población (Patagonia).

Algo similar ocurre con las del Norte Grande: tienen asignaciones per cápita por encima de la media nacional, a partir de fuertes desembolsos (que están muy concentrados en ciertos distritos, por lo cual no es homogéneo hacia dentro de la región) y menores población.

Situación

por jurisdicciones

La primera observación que surge del análisis de los datos visto por jurisdicción, es la enorme brecha que existe en términos de variación interanual. En primer lugar, 22 de las 24 muestran alzas, siendo Misiones y San Juan las únicas con resultado negativo. Pero entre todas las que tuvieron subas, vemos enormes extremos, que están incluso presente dentro de las mismas regiones.

El NEA es el caso más gráfico en este punto. La mayor variación interanual que se observa es en Formosa: la inversión pública nacional, en el período enero – septiembre 2021, creció 509,4% respecto a igual período del año anterior, siendo además la suba más alta de todo el país; en el otro extremo, en Misiones el alza fue de apenas el 41,1%, siendo el segundo más bajo a nivel nacional, y experimentando de ese modo, una vez descontada la inflación, caída real. Esta situación se da dentro de la misma región (NEA), que marca entonces inequidades muy presentes en el esquema de distribución geográfica de la inversión.

Junto a Formosa, San Luis y Chubut son la que conforman el podio de mayores incrementos de la inversión pública en este período, y junto a Entre Ríos, son las cuatro provincias con incrementos por encima del 400% interanual.

Otras seis provincias crecen por encima de la media nacional de +190,6%; al tiempo que, por debajo de ella, hay ocho distritos con crecimientos que son superiores al 100%. Finalmente, al fondo de la tabla vemos que seis provincias tienen incrementos nominales que no llegan al 100%; dentro de este lote, encontramos a Misiones y San Juan que, como se mencionó previamente, tienen crecimientos por debajo del alza de precios y, por ende, sufren caídas reales.

