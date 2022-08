Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández destacó que «invertir en educación es pensar a futuro y nunca es un gasto», y afirmó que «la Argentina no puede ser pujante solo si juega con títulos y bonos o con la importación de productos primarios», al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el lanzamiento del Programa de Formación de Jóvenes Argentinos para el Trabajo (Forjar) junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk.

El acto, que se hizo en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, sirvió para ratificar el financiamiento a la Educación Técnica a través de un aporte económico extraordinario para equipamiento de talleres, laboratorios y espacios productivos de ese tipo de instituciones.

«Los países que crecen son los que invierten en educación. Nunca es un gasto destinar recursos para la formación. Argentina nunca puede ser pujante si solo se dedica a jugar con título y bonos de deudas o apuesta a la producción de productos primarios», señaló Fernández.

El Programa anunciado requerirá una inversión del Gobierno nacional de 6.844.500.000 pesos y tiene como objetivo que cada establecimiento cuente con recursos propios para dotarse de materiales y equipamientos.

En ese sentido, el jefe de Estado remarcó que la educación técnica «es vital para el desarrollo del país» y recordó el impulso para esa orientación durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando se sancionó Ley Nacional que reglamenta su funcionamiento.

Fernández señaló que cuando era jefe de Gabinete del Gobierno que encabezó Kirchner, en el marco de un proceso de reactivación, el país tenía «una carencia de ingenieros» pero también «faltaban matriceros, torneros y electricistas», producto de la desindustrialización generada durante la década de 1990. Asimismo, como lo hizo en sus últimas presentaciones, el Jefe de Estado reiteró que «en política no todo es lo mismo» y comparó las políticas desarrolladas por Juan Perón y Arturo Frondizi, con su impulso a la educación industrial, con las de aquellos Gobiernos que critican la construcción de universidades fuera de los principales centros urbanos.

«Cuando pensamos en esas universidades, que muchos dicen que no sirven porque los pobres no pueden acceder a ellas, lo hicimos pensando en acercar la educación a la gente, a los lugares más lejanos», afirmó Fernández.

También se refirió elípticamente a la visión educativa y social propuesta por algunos sectores de la oposición cuando dijo que «el mérito existe si todos parten de las mismas condiciones» y que «quien debe poner condiciones de igualdad es el Estado».

«Por eso la educación técnica es vital para el desarrollo del país», destacó el jefe de Estado y señaló que «tenemos que acompañar el conocimiento básico con el desarrollo de la ciencia y la técnica es la forma en la que crecen los países».

Compartir

Linkedin Print