Invertirán US$ 18 M para proveer energía renovable a centros de salud

Compartir

Linkedin Print

Financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, además de aportes del sector público y privado, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales permitirá mejorar las condiciones de trabajo y atención, y extender los horarios de las guardias para más de 40 mil habitantes.

La Secretaría de Energía adjudicó la adquisición de paneles solares para abastecer de energía a 494 centros de salud ubicados en localidades rurales de trece provincias del país con una inversión que totalizará US$ 18.038.519, a través de la Resolución 756/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), financiado parcialmente –desde su creación en 1999- por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), además de aportes del sector público y del privado.

Los equipos fotovoltaicos y sus correspondientes instalaciones serán provistos e instalados en 494 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), localizados en zonas rurales.

El Comité Evaluador de Ofertas de la licitación asignó a las firmas Muliradio, Datastar Argentina y Mega la provisión de los equipos en los diversos lotes que conforman la licitación, tras obtener la aprobación del Banco Mundial (BM). Los paneles serán repartidos en 11 centros de salud de la provincia de Córdoba, siete de Tucumán, 21 de Jujuy, 129 de Salta, 173 de Santiago del Estero, 35 de Catamarca, 10 de Río Negro, 28 de Neuquén, tres de Misiones, dos de La Rioja, 52 de Chaco, 12 de Chubut y 11 de Santa Cruz. Además de la provisión de equipos e instalaciones fotovoltaicas, se proveerá a cada uno de los establecimientos de heladeras solares para la conservación de vacunas, que serán energizadas con generadores fotovoltaicos autónomos, sin utilización de baterías, y que cuentan con certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las obras permitirán que más de 40.000 argentinos que habitan en zonas rurales cuenten con suministro eléctrico ininterrumpido en los CAPS de sus comunidades, permitiendo mejorar las condiciones de trabajo y atención, y alargar los horarios de las guardias, según informó Energía.

De alcance nacional, busca brindar acceso a la energía con fuentes renovables a la población rural del país que no está cubierta por el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Entre diversos proyectos, el Permer diseñó programas de provisión a través de “mini redes” para abastecer de energía a hogares, escuelas rurales y comunidades aglomeradas que se encuentran alejadas de las redes de distribución. En ese sentido, en octubre pasado, se adjudicó la licitación para abastecer con energías renovables a 281 establecimientos públicos –incluidos puestos de Gendarmería, Ejercito, establecimientos sanitarios y escuelas- de 19 provincias, con una inversión de US$ 22 millones.

En la misma línea, ese mismo mes se dispuso la provisión e instalación de 2.633 boyeros solares para electrificar los alambrados de productores rurales aislados de la red eléctrica.

El objetivo del establecimiento de estas mini redes comunitarias es el de garantizar la provisión de manera ininterrumpida de energía eléctrica para los habitantes de zonas rurales alejadas de las redes de distribución, para abastecer con energía de calidad comparable a la de los centros urbanos.

Compartir

Linkedin Print