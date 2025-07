Investigan a un RR.PP. de un boliche por delitos vinculados a menores

La titular de la Fiscalía N° 3 de Formosa, Natalia Taffetani, confirmó en diálogo con el Grupo de Medios TVO que se inició una investigación judicial tras la denuncia contra una persona que trabajaba como relacionista público en un conocido boliche de la ciudad. El acusado estaría involucrado en la comisión de varios delitos, algunos de los cuales afectan directamente a menores de edad.

“En los mismos términos de lo que se ha viralizado en redes sociales, se ha formalizado una denuncia que fue realizada en una comisaría de la ciudad y que llegó al juzgado como indica el procedimiento”, explicó la fiscal.

A raíz de la denuncia, se ordenó un allanamiento con el objetivo de reunir pruebas que respalden los testimonios de las víctimas. “Lo que se hizo es proceder al allanamiento y a la búsqueda de todo el material que pueda sustentar la denuncia de las personas, que es bastante grave, y poder reunir las pruebas para corroborar la situación y ver qué más se puede encontrar”, detalló Taffetani.

La fiscal calificó el hecho como “muy grave”, destacando que involucra a menores de edad. Además, indicó que en las redes sociales se mencionan posibles vínculos con una red de trata de personas, situación que también se encuentra bajo investigación.

En relación con el avance de la causa, informó que actualmente se encuentran en la primera etapa de la investigación. “Estamos esperando los informes iniciales de los resultados del día martes. Hasta el momento quedaron detenidas dos personas: el principal acusado y su actual pareja”, precisó.

Taffetani también se refirió a la difusión pública del caso: “La difusión de esta denuncia fue una decisión de la propia denunciante, no fue por parte nuestra. Nosotros tratamos los casos de otra manera, porque hay que recordar que esto empezó en las redes y finalizó en la justicia”.

La fiscal remarcó que las investigaciones judiciales llevan tiempo y que muchas veces se trabaja durante semanas o incluso meses antes de llegar a instancias como los allanamientos. “A la gente hay que decirle que se acerque a la fiscalía. Siempre preservamos la identidad de los denunciantes. No es como me lo han dicho en varias oportunidades, que si no se expone en las redes no se investiga”, aclaró.

Finalmente, hizo un llamado a posibles víctimas o personas que tengan información relevante. “Si hay personas que están pasando por este tipo de situaciones, les pedimos que se acerquen a nosotros porque los vamos a cuidar. Nosotros los asesoramos y les explicamos cómo proceder”.