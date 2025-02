Investigan al secretario general de ATE Chubut: sospechan que desviaba fondos del sindicato

El secretario general de la filial chubutense de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), Guillermo Quiroga, podría ser detenido este lunes en el marco de una causa que lo investiga, junto a su ex esposa por la presunción de que ambos, y en complicidad, desviaron fondos de los trabajadores hacia cuentas personales por una suma estimada en $ 30 millones.

El hombre debía presentarse ante la jueza de Garantías Eve Ponce en la audiencia de apertura de investigaciones el viernes pasado, después de que la Justicia determinara que podía abrir y peritar sus cuentas bancarias. Pero faltó sin aviso previo.

A nada estuvo Ponce de ordenar su detención el viernes pero Quiroga, denunciado en julio del año pasado por una administrativa de ATE, avisó a través de su abogado que estaba en Gan Gan, un pueblo en el interior de la provincia con mala conectividad por lo que resultaba imposible hacer videollamada, de modo que se supone que este lunes se presentará en los Tribunales de Rawson. Si cumple conservará su libertad.

La investigación corre a cuenta de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, y se presume que Quiroga, junto a su por entonces pareja Mirta Simone (ex ministra de Familia durante gobierno de Mariano Arcioni) desviaron al menos $ 30 millones (entre transferencias a cuentas propias y retiros de efectivo) y que ese dinero se pudo haber usado para pagar tarjetas de crédito.

Ponce los investiga por el presunto delito de “defraudación por administración fraudulenta” desde el mismo momento en que Quiroga asumió como secretario general de ATE Chubut en 2019. Al asumir, el sindicalista incorporó al trabajo a su esposa en el cargo de secretaria administrativa del gremio.

Por eso la denuncia fue contra los dos. La realizó la ex secretaria de Finanzas de ATE Chubut, Claudia Barrionuevo, quien en declaraciones a la prensa acusó a Quiroga de traicionar a los afiliados. El fiscal Rodríguez pidió el levantamiento del secreto bancario que protegía a Quiroga y un Tribunal revisor declaró válida la solicitud, aunque los acusados niegan los hechos.

Quiroga y Simone están representados por el particular abogado Edgardo Oscar Romero Bruno, presidente del Colegio de Abogados de Trelew, protagonista de un robo de un banco por el que fue condenado y enviado a prisión, de donde se escapó y permaneció impune hasta 2020, donde volvió a ser condenado pero esta vez por el homicidio de un hombre un año antes.

Según denunció Barrionuevo, la pareja de sindicalistas habría usado el dinero que sacaba de las cuentas de los trabajadores para pagarse cirugías estéticas, programas de dieta y otros gastos similares.

“Hace más de 30 años que trabajo en el Estado y hasta hace un par de meses atrás estuve acompañando a Guillermo Quiroga en la conducción en ATE. Hay que remarcar que no soy la única denunciante en la causa por malversación de fondos y se toma como una cuestión personal, pero somos cuatro los denunciantes que nos encontramos con esta situación”, aclaró después de la denuncia Barrionuevo a un medio sindical.

“Yo dejo mi cargo como secretaria de Financias porque vi que no era prolijo el manejo y tras ello desde el Banco Chubut pusieron a disposición los movimientos bancarios de la cuenta desde el 2020 y allí pude observar los montos que eran transferidos a las cuentas personales de Quiroga y su familia”, contó la denunciante y agregó: “Hablamos de millones de pesos, un dinero importante y si tomo conocimiento y no denuncio soy cómplice. La Justicia por suerte tomó cartas en el asunto y existe una defraudación a la confianza de los afiliados y afiliadas”.