Investigan caso de agresión a un can en el Urbanización Maradona

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina intervinieron tras ser alertados por la línea de emergencias 911 sobre la presencia de un perro agresivo y lesionado en el barrio Urbanización Maradona, calle Cánepa casi Somacal.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 14:00 horas. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de un can raza pitbull mestizo, color marrón, de gran tamaño, con visibles lesiones en la cabeza y cadera.

En el sitio se entrevistaron con un hombre de 21 años, quien manifestó que su vecino habría agredido al animal con un machete dentro de su domicilio, dejándolo posteriormente en la vía pública.

Personal de Policía Científica realizó tomas fotográficas del animal lesionado, mientras que el denunciante se comprometió a trasladarlo de forma particular a un veterinario debido a la gravedad de las heridas.

Luego de pasar unos minutos, se presentó en la dependencia policial una mujer de 36 años, domiciliada en la misma zona, quien relató que el perro lesionado habría ingresado momentos antes a su vivienda, donde intentó morder a su hijo de 13 años y atacó a su propia mascota.

La denunciante señaló que el animal pertenece a un vecino del sector y que suele permanecer suelto, representando un peligro para los vecinos, situación que ya habría generado conflictos previos.

También indicó que su esposo intervino para defender a la familia.

En consecuencia, se inició un expediente judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la provincia en turno.