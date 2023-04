Investigan el caso de gendarme formoseño que fue torturado y asesinado en Corrientes

El fiscal que esta a cargo de la investigación por el secuestro y asesinato del gendarme Jorge Burquet, oriundo de Villa Escolar, ya habría detenido al autor material del hecho y además ordenó el secuestro de celulares, un arma y dos vehículos. “Había perdido mucha sangre y se vio comprometida su vida”, manifestó el Dr. Ramón Victoria, Director del Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé, Corrientes, al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros el día sábado recibimos una derivación porque esta persona prestaba servicio en la localidad de Alvear, provincia de Corrientes, cuando se lo recibe acá en el hospital ya llega con sus signos vitales comprometidos prácticamente. Los médicos de la emergencia hicieron lo imposible para revertir eso pero son 90 kilómetros que tuvo que transcurrir entre una localidad y otra entonces todos los esfuerzos del personal fueron en vano. Había perdido mucha sangre y se vio comprometida su vida”, informó el Director del nosocomio correntino.

Jorge Burquet (45), era sargento de la Gendarmería Nacional y prestaba servicio en la localidad de Alvear, a unos 443 kilómetros de la ciudad de Corrientes. El sábado por la noche perdió la vida a los pocos minutos de ingresar al Hospital “San Juan Bautista” en Santo Tomé a donde fue derivado producto de las lesiones con arma blanca que recibió luego de estar secuestrado durante horas.

“Oficialmente lo que se sabe es que fue encontrado maniatado pidiendo auxilio. Un momento antes una persona dio aviso de que había un gendarme secuestrado. Se presenta el móvil de gendarmería al lugar, en el barrio Mitre Norte más específicamente, y al momento de llegar el móvil, Jorge sale corriendo maniatado y amordazado, todo ensangrentado; lo suben rápidamente a la camioneta y lo llevan al hospital de la localidad en donde lo atienden y le hacen las primeras curaciones pero la herida era de suma gravedad, se necesita una cirugía de alta complejidad y fue derivado al hospital zonal”, expresó, Liliana Olivera, Periodista de Alvear.

El aviso lo dio una persona que se acercó hasta un control de tránsito ubicado sobre la Ruta 14 y el lugar en donde fue hallado el gendarme fue en inmediaciones de una chacra del barrio Mitre Norte. La herida más grave la tenía en la zona del abdomen y mientras el sargento corría hacia sus camaradas para ser atendido, sus captores se habrían dado a la fuga del lugar.

“Lamentablemente Jorge perdió la vida. En el lugar estuvo el fiscal e indicó la detención de una ciudadano, también el secuestro de dos automóviles, celulares y un arma de fuego. Ocurrió en horas de la noche, se escucharon dos tiros y después vimos pasar un auto y nos llamó mucho la atención por la rapidez en la que pasaban. Hasta ese momento no entendimos nada y no lo relacionamos con lo ocurrido realmente”, indicó Olivera.

El hecho convulsionó a los vecinos de la localidad correntina quienes lamentaron la pérdida del formoseño ya que destacan su solidaridad en causas benéficas y con la comunidad escolar. El gendarme asesinado era dueño de caballos de carrera por lo que la principal hipótesis relaciona el hecho con las carreras que ocurren en otras localidades, informaron medios correntinos.

“Es un hecho muy violento que convulsionó a toda la localidad porque era una persona muy querida, muy servicial. Acá estamos muy esperanzados en que la justicia investigue a fondo y se sepa la verdad porque es un hecho que no queremos que siga sucediendo”, lamentó la periodista local.

