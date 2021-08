Investigan la misteriosa muerte del actor infantil Matthew Mindler

Compartir

Fue hallado sin vida tres días después de que las autoridades locales informaran que estaba desaparecido.

El actor infantil Matthew Mindler fue encontrado muerto el sábado a la edad de 19 años, apenas tres días después de que se denunciara que estaba desaparecido en Pensilvania, Estados Unidos.

La Policía local reportó que Mindler fue visto por última vez saliendo de su dormitorio en el campus de la Universidad de Millersville a las 8:11 PM del martes, que fue a clases el lunes y el martes, pero no había regresado el miércoles. Se denunció su desaparición a última hora del miércoles.

Y este sábado la Universidad de Millersville divulgó la devastadora noticia en un anuncio a sus alumnos. “Es con un corazón afligido que les hago saber de la muerte de Matthew Mindler, de 19 años, de Hellertown, Pennsylvania, un estudiante de primer año en la Universidad de Millersville. Fue encontrado muerto esta mañana en el municipio de Manor, cerca del campus, y fue transportado al Centro Forense del Condado de Lancaster para una mayor investigación”, informó la institución.

Las autoridades todavía no revelaron la causa de su muerte ni si se sospecha de un crimen.

Antes de su retiro de la actuación en 2016, Matthew Mindler había llegado al mundo del cine y la televisión siendo un niño de 7 años con su participación en un episodio de la serie “As the World Turns” en 2009.

Luego, en 2011, dio el salto a la fama al formar parte de la película “Our idiot brother”, protagonizada por las reconocidas estrellas Paul Rudd, Elizabeth Banks y Zooey Deschanel. Allí interpretó a River, un sobrino del personaje de Rudd que estaba muy controlado por sus padres y, por tanto, era incapaz de expresarse.

Y en 2016 apareció en la película para televisión “Chad: un chico americano”, su último aporte a la industria del entretenimiento, según el portal IMDB.

“Nuestros pensamientos de consuelo y paz están con sus amigos y familiares durante este difícil momento”, señaló el comunicado de la Universidad de Millersville que informó su muerte este sábado.

