Investigan si un cuchillo encontrado en el andén está vinculado al asesinato de la policía porteña

Oscar Valdez, el acusado, será indagado hoy. El juez Martín Peluso aguarda con diversas medidas mientras la Policía Federal perita el arma blanca que podría haber desencadenado el crimen.

Oscar Valdez, el costurero oriundo de Paraguay acusado de asesinar de un tiro a la policía porteña Maribel Salazar en la estación Retiro de la línea C de subte, enfrentará mañana en su indagatoria al juez Martín Peluso, a cargo de su expediente. El juez analiza pruebas clave antes del interrogatorio, principalmente, los videos de cámaras de seguridad del hecho, que fueron recibidos ayer a la mañana.

También, Peluso ordenó diversas medidas: pericias de balística, un análisis toxicológico a la sangre de Valdez para intentar determinar si mató bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. Por otra parte, el juez le tomará testimonio al empleado de la empresa EMOVA que también resultó herido de bala a comienzos de la tarde de ayer.

Fuentes con acceso al expediente confirmaron a Infobae que se encontró un cuchillo tipo Tramontina en el andén de la estación, con aparentes manchas de sangre. Ese cuchillo hoy es analizado por la Policía Federal. Peluso intentará determinar si, efectivamente, el arma blanca está relacionada con el episodio que terminó en un asesinato. Por lo pronto, un testimonio en el expediente indica que el cuchillo fue empleado en medio de las maniobras de reanimación a Zalazar tras recibir el disparo. Habría sido acercado a personal del SAME por una persona en el lugar para ayudar a cortar su remera, una versión que será corroborada con las cámaras.

Por lo pronto, se encuentra descartado que Valdez tenga algún tipo de condición psiquiátrica. “Los análisis hasta el momento le dan bien”, asegura un investigador. El magistrado, titular del Juzgado N°9, también requirió a la Justicia porteña el expediente de 2021 en el que el costurero, vecino de la Villa 31, fue investigado por violencia de género, un caso a cargo de la fiscal Claudia Barcía.

El martes por la noche, por orden del juez Peluso, la División Homicidios de la Policía Federal allanó la pieza donde vivía Valdez, ubicada en la la Manzana 14 de la Villa 31. El asesino alquilaba el lugar hace dos meses junto a su pareja.

Los policías buscaron en la habitación armas, documentación y bibliografía particular que pueda aportar información sobre “la idea de odio y aversión al personal policial”. Sin embargo, lo detectives no hallaron “nada de interés”, más allá de documentación del detenido y de su pareja.

De acuerdo con los investigadores, los otros inquilinos de la casa de la Manzana 14 “se quejaron con el dueño tras el crimen”. También, tildaron a Valdez de violento.

Al ingresar al patrullero tras su detención, Valdez se resistió al arresto. Primero, forcejeó con los agentes y luego, mientras intentaban ingresarlo al vehículo policial, gritó: “Traémelo a mi hijo y a mi hija. ¡No me hagas así! ¡Yo soy el jefe, yo gané! ¡No me vas a meter! ¡Me están haciendo daño, las cámaras!”.

Zalazar, madre de dos hijos, falleció ayer cerca de las 12:30 en el Hospital Churruca, donde la asistieron en el shock room y la operaron para intentar salvarle la vida. Tenía lesiones graves en el tórax y en el cuello, además del pulmón izquierdo comprometido por el impacto de la bala. Era policía al menos desde 2014, traspasada desde la Policía Federal.