Investigan un ilícito ocurrido en el microcentro de la ciudad de Formosa

Efectivos de la fuerza provincial investigan la sustracción de ocho teléfonos celulares marca Iphone, un DVR y una importante suma de dinero, ocurrido en la oficina de un estacionamiento ubicado en la avenida 25 de Mayo al 200 del barrio San Martín de esta ciudad.

Este lunes cerca de las 9:00 horas, un hombre de 30 años denunció que el domingo último, su padre se retiró de una oficina ubicada en el playón de un estacionamiento ubicado en la avenida 25 de Mayo al 200 del barrio San Martín de esta ciudad.

Este lunes por la mañana regresó y advirtió que personas desconocidas ingresaron a una oficina y le sustrajeron ocho teléfonos celulares marca Iphone, el DVR de las cámaras de seguridad y una importante suma de dinero.

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera realizaron las diligencias procesales del caso en el lugar, con la participación del perito y fotógrafo de la Dirección Policía Científica; durante la inspección no se constató ningún tipo de daño sobre los candados, puertas y/o portón de acceso a la oficina.

Tras averiguaciones practicadas, se determinó que el lugar no cuenta con sereno ni seguridad privada y que el estacionamiento no se encuentra abierto al público los domingos.

A las tareas de investigación se sumaron efectivos de la sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales y la Brigada de la Unidad Regional Uno, quienes se encuentran en plena etapa de verificación de cámaras de seguridad de la zona, para determinar la identidad del o los autores.

Por el hecho se inició una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, a cargo del Dr. Sergio Cañete.