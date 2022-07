Invierno: época de problemas respiratorios estacionales

Compartir

Linkedin Print

El médico neumonólogo Carlos Constantino Colombo se refirió a los problemas respiratorios estacionales de la época invernal.

Debido a la temporada fría que se vive en estos meses del año y al incremento de casos de coronavirus que se registran en la provincia, el doctor declaró que esta es la época de “virosis”.

Indicó que “no nos debemos olvidar del COVID y de las alergias” y aclaró que “son sintomatologías bastante parecidas que ataca a todos los grupos etarios, pero que cada uno lo transita con una problemática distinta”.

En contexto, señaló que para estas enfermedades “hay cuestiones básicas que las abarcan, como ser el cuidado personal, la higiene, airear los ambientes y la no automedicación” y, sobre todo remarcó “no desesperarse”.

Entre las patologías comunes, nombró a la bronquiolitis, explicando que “es una afección viral específica que fundamentalmente se da en los menores lactantes”.

“Afecta la inflamación del bronquio con sintomatología específica y puede presentarse de manera leve, moderada o muy grave”, exponiendo que “requiere de un control, porque si no la tratamos adecuadamente puede traer problemas”.

Debido a ello, insistió en manifestar que “este es uno de los motivos por el cual es fundamental que en esta época del año se tenga el calendario de vacunación al día”.

A esto, agregó que “estamos viniendo de unos años de encierro, debido al coronavirus, y en donde la vacunación fue la gran solución contra la enfermedad” y señaló que desde que las personas se inmunizaron “la presentación de los cuadros es muy distinto a la clínica que se tuvo en el inicio de la pandemia”.

También, volvió a remarcar que “no hay que automedicarse”, sosteniendo que “estamos muy mal acostumbrados a usar antibióticos para este tipo de patologías”, advirtiendo que “encima los toman mal”.

En referencia, explicó que con esta acción “lo único que se está haciendo es favorecer a la sobreinfección bacteriana y creando la resistencia a los antibióticos, lo que lleva a tener que usar otros más complejos y a realizar tratamientos más largos”.

Finalmente, volvió a hacer énfasis en que para evitar las distintas afecciones “la distancia es fundamental”, expresando que “de esta manera mantenemos las medidas de cuidado que en esta época fueron tan trilladas, tan habladas y que no son nuevas”.

Compartir

Linkedin Print