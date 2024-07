Invitan a aplicarse la vacuna antigripal a quienes aún no lo hicieron

El jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, recordó que en Formosa continúa vigente la campaña de inmunización contra la gripe.

En este sentido, el funcionario de la salud, recordó que “el 21 de marzo comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 en todo el territorio provincial” y repasó que “de manera paulatina se fueron incorporando los grupos poblacionales objetivos, siempre a medida que se disponían de vacunas”.

“Primeramente se inició con personal de salud, lactantes de seis a 24 meses, embarazadas y puérperas y los que viven en residencias permanentes para adultos mayores”, indicó y agregó que posterior a ellos vinieron “las personas de más de 65 años y las de entre dos y 64 años con factores de riesgo”.

A partir de ahí, señaló que “la disposición tomada por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), fue ofrecer la inmunización a toda persona que desee hacerlo y que resida en cualquier parte de la provincia, ya que contamos con más de 80 vacunatorios distribuidos estratégicamente en todo el territorio provincial”.

Es por ello que, una vez más, invitó a aquellos que todavía no fueron inoculados a que se acerquen a hacerlo, ya que “hay vacunas disponibles y son gratuitas”.

“El acceso a ellas es libre, es decir no necesitan de indicación médica”, aclaró y explicó que “ya están circulando los virus de la gripe y estamos en época fría, por lo que es recomendable inmunizarse”.

También, señaló que “el bebé tiene que recibir su primera dosis de vacuna antigripal cuando cumple el séptimo mes de vida y a los 30 días un segundo componente” y explicó que esto es así porque “el primer esquema de vacunación contra la gripe de todo niño menor de dos años es de dos dosis, aplicando la segunda un mes después de la primera”.

En este sentido, “tenemos dos vacunas antigripales distintas, una formulación pediátrica que la aplicamos desde los seis meses hasta los tres años de vida y de ahí en adelante reciben la formulación adulta”, agregó.

Contextualizando, sostuvo que “el objetivo en sí de la vacunación antigripal no es evitar la enfermedad, sino las complicaciones que pueden llegar a tener una vez que la persona adquiere el virus de la influenza, que causa la gripe”.

Además, rememoró que estos “pueden causar neumonía viral o predisponer a una neumonía bacteriana que en muchos casos requieren internación, algunos terapia intensiva y otros pierden la vida”.

“Actualmente la vacuna que se está aplicando es trivalente, es decir protege contra el virus de influenza H1N1, que es el que provocó la pandemia en el 2008-2009, también contra influenza H3N2, que circula también con mayor frecuencia en esta época, y contra la cepa de la influenza B, es decir, protege contra tres tipos de virus distintos de la influenza, que son los que mayormente circulan”, informó Arroyo.

Además, recordó que en el caso de que una persona no pueda trasladarse al centro de inmunización, se puede solicitar la vacunación a domicilio y que pueden inocularse en cualquier centro de salud u hospital.

“Los capitalinos cuentan con el Vacunatorio de la Familia, situado en Avenida González Lelong 645, todos los días hábiles de 7 a 20 horas y los sábados de 8 a 18 horas”, cerró.