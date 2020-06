Invitan a la comunidad a las ferias de los Pequeños Productores Agropecuarios

Compartir

Linkedin Print

El ingeniero Daniel Coenes responsable de Comercialización del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) dio detalles sobre las primeras jornadas de las tan esperadas ferias paipperas.

“Para nosotros, las ferias del PAIPPA siempre fueron un lugar de encuentro social y es una alegría inmensa que regresen, pero, en esta situación de crisis sanitaria que es muy dolorosa en el sentido humano, hoy aquel lugar de encuentro debe ajustarse a los protocolos de bioseguridad y por eso pedimos a los vecinos y vecinas que entren y salgan rápido, hay que permanecer lo menos posible en los predios”, explicó Coenes.

En este sentido, comentó que se tomó un protocolo establecido desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para las ferias francas y mercados, y “fue ajustado a la realidad formoseña”.

Puntualizó en que “cubrimos todos los detalles para que nuestras ferias paipperas no sean un riesgo para los consumidores ni para los productores”.

Coenes especificó sobre el protocolo, que los predios son desinfectados un día antes de la realización de las ferias, como así también una hora antes del inicio a las 6 a.m. Mientras que los vehículos y productos también pasan por un proceso de desinfección antes de ingresar o de estar exhibidos.

Por su parte, los productores, las productoras y el personal afectado del Instituto también se someten al protocolo de desinfección desde pies a cabeza, y deben estar cubiertos con barbijos y mascarillas.

Una vez comenzada las ferias, los consumidores deben ingresar por un solo lugar y a medida que van pasando se rocía el desinfectante sobre los calzados y las manos. Una vez dentro, los clientes no deben tocar la mercadería, es obligatorio llevar barbijo y respetar el distanciamiento social.

“Es un protocolo que tal vez molesta un poco ya que estamos acostumbrados a elegir o tocar los frascos y las verduras, pero debemos hacerlo para cuidarnos entre todos”, agregó el ingeniero.

Sobre el final, recordó a la comunidad que las ferias del PAIPPA estarán los viernes de 7 a 14 horas en el playón del centro comercial del barrio La Paz y en el playón del PAIPPA (Padre Grotti 1040), “van a encontrar productos producidos y realizados por manos formoseñas, sanos y accesibles”.