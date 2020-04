IPS: «El pago escalonado es para cuidar a los adultos mayores», dijo Arrúa

Compartir

El titular del Instituto de Pensiones Sociales de la provincia, Hugo Arrúa, explicó que la decisión de abonar el pago a sus beneficiarios a través de un cronograma escalonado es a los fines de evitar que la gente se aglutine en los cajeros automáticos y siguiendo las recomendaciones de salud con motivo de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido dijo que si bien a los beneficiarios no le cayó bien esta modalidad, en la urgencia lógica de querer cobrar ya, “tuvimos que trasladar unos días más el inicio del pago porque tenemos que ser responsables y hacer las cosas de una manera que nos permita cuidar a la franja más vulnerable que tiene la posibilidad de contraer el coronavirus como son los adultos mayores”.

Entonces en “este esfuerzo máximo que estamos haciendo todos los formoseños, que nos permite que no tengamos el virus COVID-19 en Formosa, y para los que somos creyentes es una bendición de Dios. Pero que también responde a la responsabilidad cívica, institucional, y por este motivo nosotros nos sumamos a eso”, en alusión a escalonar el pago del beneficio por terminación de DNI, como también se hizo con los estatales provinciales, tanto activos como pasivos. Y añadiendo que esa manera se garantiza que no haya amontonamiento de personas y así colaborar con el protocolo de salud.

Otro de los temas que abordó Arrúa es sobre el apoyo nutricional que se otorga a los abuelos y abuelas del Instituto de Pensiones Sociales. Explicando que si bien está suspendida la actividad y los talleres en las Casas de la Solidaridad, el servicio de vianda está garantizado.

“Felizmente todo se está realizando con total normalidad”, dijo el funcionario, detallando que la modalidad es que los adultos mayores, a través de un familiar tienen que acercarse hasta la Casa de la Solidaridad más cercana a su domicilio para retirar el almuerzo diario.

Volviendo a destacar: “Si algo que cuidamos son los adultos mayores, hasta siendo una cuestión ideológica por parte del Estado provincial en el sentido de que reconocemos y somos agradecidos de ellos, y además porque como formoseños, como no vamos a valorar a aquellos que en otros tiempos difíciles de la provincia han hecho tanto por nosotros. Lo nuestro no es circunstancial, sino un proceso de mucho tiempo, lo puedo certificar desde el Instituto de Pensiones Sociales, lugar desde el que venimos trabajando hace mucho tiempo y que vamos logrando una mejor atención, con igualdad de oportunidades. Con lo cual como no garantizar esto, justamente en un momento excepcional, que es prioritario para el cuidado de los adultos mayores”.

CRONOGRAMA DE PAGO

Desde el Instituto de Pensiones Sociales de la provincia se reitera el cronograma de pago previsto para sus beneficios que dará inicio el próximo lunes 13 y se extenderá hasta el viernes 17. De esta manera lo determinado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas es lo siguiente: el lunes 13 cobrarán aquellos beneficiarios con la terminación de DNI, 0 y 1; martes 14, la terminación 2 y 3; miércoles 15, la terminación 4 y 5; jueves 16, terminación 6 y 7 y viernes 17, finalizará con la terminación 8 y 9.

Cabe resaltar que la disposición del cronograma rige para Capital y todo el interior provincial, sin excepción. Teniendo un total el organismo provincial de 10.200 beneficiarios, en toda la provincia, 3000 de ellos pertenecen a la Capital.

Finalmente, una vez que cobren el beneficio las personas, en cada casa de la solidaridad, -más cercana al domicilio-, con el talón de cobro que expide el cajero, podrán retirar su bolso de mercadería, que es habitual su entrega en la Capital y todo el interior de la provincia.