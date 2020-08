IPV recuperó vivienda del B° La Nueva Formosa que había sido vendida por la adjudicataria

Compartir

El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli explicó el procedimiento que llevó a cabo personal del organismo en el barrio La Nueva Formosa, donde recuperó una casa que había sido vendida por su adjudicataria, situación que está terminantemente prohibida por ley provincial.

El titular del IPV explicó que de acuerdo al sistema de control que tiene el organismo y las denuncias que recibe de los propios vecinos, ya recuperaron veinte casas en ese complejo habitacional.

El ingeniero Ugelli precisó que el IPV tiene un sistema de control del barrio, con sede en La Nueva Formosa, y cada tres o cuatro meses efectúan una recorrida, atendiendo las denuncias que los mismos vecinos efectúan, relacionadas con situaciones de irregularidad.

“Este caso en particular, es uno más de las 20 casas recuperadas que tenemos, varias con desalojo, todas con las disposiciones administrativas que corresponden para un caso así. Es una casa donde hubo una venta. Todos sabemos que este tipo de operatoria está prohibida y la vivienda sigue siendo propiedad del IPV hasta tanto no se cancele la deuda y se haga la escritura en favor del particular”, detalló el funcionario.

Sostuvo que “es un caso que venimos siguiendo, porque ya se produjo la falta de ocupación real y efectiva, se intimó a la adjudicataria a que la ocupe, ocupó transitoriamente y después vinimos a descubrir terceras personas no autorizadas en la vivienda”.

Tras la constatación de la ocupación de la unidad habitacional por parte de una familia que no fue adjudicada, empezó un trámite que duró bastante tiempo. Aquí el ingeniero Ugelli aclaró: “No es que se saca a una familia de la noche a la mañana como aluden ellos. Se inició un trámite administrativo que culminó el día 2 del mes pasado y se le informó a ellos el día 3 de julio que debían desalojar la vivienda”.

“Hace más de 30 días saben que han cometido una equivocación al comprar una casa que no es de quien la vende, que hay una transacción dineraria entre particulares. Ellos aducen que un tercero del IPV les aseguró que nadie les iba a sacar la casa. Nosotros no cubrimos ningún tipo de situaciones de este tipo”, recalcó el titular del organismo provincial.

“No tienen ningún

derecho sobre la casa”

Precisó que “luego de 33 días de haber sido notificados de que tenían que desalojar a vivienda y habiendo interpuesto ellos un recurso en el IPV que les salió negativo, se hizo el procedimiento. Están en conocimiento, pero no les podemos hacer entender que no tienen ningún derecho sobre la casa”

“Cuando salió el tema, les pedimos que lo dejen por escrito y así lo hicieron en la vía recursiva. Tomando conocimiento, iniciamos un sumario administrativo como corresponde. No es el IPV el que sustancia el expediente, sino que es otro organismo provincial el que lo hace, quien sabrá determinar si le cabe alguna culpa y las sanciones correspondientes”, puntualizó Ugelli.

Consideró necesario indicar que independientemente de la situación ante el IPV, “hay una cuestión entre privados, estafa o no, ellos sabrán si hacen una denuncia”.

“Nuestra función es proteger el bien del Estado, que es recuperar la casa, porque de ninguna manera vamos a permitir que ni la adjudicataria que vendió, ni la persona que recibió de una manera totalmente inadecuada la vivienda a través de una venta, que ella entiende que es una venta legal a pesar de que el bien es del IPV, habiten la vivienda”.

Manifestó que “le corresponde al IPV recuperar la casa y ponerla a disposición nuevamente de familias que también tienen hijos y que están correctamente esperando el sistema de sorteo”.

Respecto al DNU que prohíbe los desalojos durante la actual situación de emergencia por la pandemia, recalcó que “no es para el caso mencionado, donde una persona intempestivamente se quiere hacer de un bien del Estado” y reveló que se encuentran en trámite de recuperación de 20 viviendas en La Nueva Formosa.