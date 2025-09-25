¿Irá Nicolas Sarkozy a la cárcel tras la condena que recibió?

La justicia francesa sentenció este jueves al expresidente Nicolas Sarkozy a una pena de cinco años de prisión por el caso de financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2007 con fondos del régimen libio. El tribunal de París determinó que el exmandatario deberá cumplir la pena de manera efectiva, incluso si presenta una apelación. La resolución convierte a Sarkozy, de 70 años, en el primer exjefe de Estado francés que enfrentará una detención real.

¿Irá el expresidente

Sarkozy a la cárcel?

El tribunal determinó que Sarkozy deberá ingresar en la cárcel aunque recurra su sentencia. La presidenta de la corte, Nathalie Gavarino, anunció que la fecha de su entrada en prisión se decidirá más tarde. Esta medida le ahorra la imagen de salir del tribunal escoltado por la policía directamente a un centro penitenciario.

Junto a la pena de prisión, la justicia impuso una multa de 100.000 euros. La condena se suma a otras dos sentencias previas por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de su campaña de 2012. El expresidente nunca entró en prisión por esas causas anteriores.

Los jueces encontraron a Sarkozy culpable del delito de asociación ilícita. Según el fallo, participó en un entramado que se desarrolló entre 2005 y 2007 con el objetivo de obtener fondos del régimen de Muamar Gadafi para su campaña presidencial. El tribunal lo absolvió de otros tres cargos: corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.