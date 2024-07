Isabel Macedo recordó la noche en la que Pampita la agredió en un boliche

En el comienzo del año 2010, Carolina Pampita Ardohain e Isabel Macedo protagonizaron un incidente en una fiesta en Punta del Este durante la temporada de verano que recién comenzaba. Allí, en un reconocido boliche de la ciudad esteña ardió la controversia y fueron varios los testigos de ese particular momento vivido entre ambas, que en las últimas horas se reflotó tras las palabras de una de las implicadas.

Los rumores de infidelidad entre Benjamín Vicuña y Macedo comenzaron tras su trabajo conjunto en la novela Don Juan y su bella dama durante el 2009. Aunque con el correr de los meses se habían apagado, el escenario de una fiesta organizada por Shakira en la discoteca Tequila reavivó las especulaciones.

En un simple evento destinado a darle la bienvenida al nuevo año, el baile entre Vicuña y Macedo provocó una reacción física y violenta por parte de Pampita, quien en ese momento era la mujer del actor, y atacó a Macedo. El altercado incluyó tirones de pelo, patadas y arañazos, manchando la velada y restando glamour al lugar turístico, según contaron algunos testigos del hecho.

“Pampita ganó por nocaut”, fue la palabra de Guillermo Coppola, uno de los tantos famosos que presenciaron aquel momento. El episodio se produjo cerca de las 6:00 y, de acuerdo con la única campana que se conoció ese día, la de Macedo, la modelo la increpó, la insultó y la agredió, causándole varias lesiones en el rostro, el pecho y las piernas.

Cabe recordar que Connie Ansaldi también había relatado lo ocurrido en aquella madrugada. “Carolina y Benjamín llegaron más tarde, Isabel estaba con sus amigas bailando. Era el VIP y todos sabíamos quién era quién. Estaban también Germán Paoloski y Sabrina Garciarena”, comenzó contando. Y luego reconoció que, al ver las miradas de ambas, le pidió al chileno que se llevara a la modelo. Pero que este no lo hizo y, cuando Macedo se estaba yendo, Pampita la alcanzó y “la agarró”. “Fue todo muy sorpresivo”, aseguró.

A casi 15 años de ese momento, Macedo fue la invitada de Moria Casán en su ciclo de streaming Nave nodriza, y en momentos en que se hablaba de la noche porteña, una palabra disparó el recuerdo: “Hablando de Tequila, cómo te agarró de las mechas, contame eso. ¿Ahí fuiste villana con Pampita?”, disparó la diva en tanto que la invitada intentó minimizar el hecho al expresar: “Soy más buena yo”.

Moria, en tanto, volvió sobre el tema y no dudó en continuar: “¿Por qué te agarró? Contame, quiero que me cuentes esa historia por favor”. Ante ello, la actriz sumó más suspenso al destacar que “te desmayás si supieras lo que pasó”.

“Vos sos brava”, la adjetivó la conductora, a lo que la invitada aclaró que “si me enojo soy malísima, pero en ese caso, fui buenísima. Elijo ser buena”. Y Moria intentó averiguar si todo tenía relación con una posible seducción por parte de Vicuña: “Es un seductor nato, te estaría tirando onda y ella vio alguna cosa rara. ¿Qué pasó? ¿Se estaban besando?”.

Fue entonces que Macedo aclaró: “No, para nada, nada que ver el cuento. Yo estaba sola, estaba separada. También cuando estás separada, después de tantos años de estar con alguien, con la misma persona, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean y no quiere decir que sea de esa manera. Pasaron 25 años qué sé yo”.