Isabel Macedo relató la experiencia paranormal que vivió con su papá fallecido y su hija

La actriz compartió con sus seguidores una emotiva historia familiar y así describió el místico momento

Hace casi dos meses que nació Julia, la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urturbey. La pareja está feliz con la llegada de la pequeña y en las últimas horas, la actriz mostró cómo le perforaban las orejas y contó una historia muy emotiva.

Una enfermera asistió a la casa de Isabel y Juan Manuel y mientras preparaba todo para ponerle los aritos Julia, le contó a Isabel que ella había cuidado de su papá mientras estaba internado en el hospital. “Y mientras me lo decía, un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, para mí está clarísimo”, señaló.

El papá de la actriz falleció en 2014, y siempre tiene su recuerdo presente. Hace algunas semanas, con Julia ya entre sus brazos, la actriz se puso una camisa de su papá para sentirlo más cerca, y compartió su estrategia para extrañarlo menos en redes sociales.

Días atrás, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey celebraron el bautismo de su hija menor, Julia. La popular actriz compartió con sus cientos de seguidores de Instagram las postales de la ceremonia que se realizó en una iglesia de la provincia de Salta y contó con la participación de familiares y amigos íntimos.

“El bautismo de Julia, con los amores de mi vida”, escribió la artista en la red social. Los acompañaron su hija mayor Belita y dos de los hijos de Urtubey, Mateo y Juana. También dijeron presente la mamá de Macedo, Lizzie, la actriz Agustina Lecouna, su hermana Delfina y los padrinos de la bebé, Mili Macedo y Sergio Patrón Costas.

Como tradición familiar, la pequeña lució un hermoso vestido blanco tradicional con detalles de encaje que usaron todas las mujeres del clan. “De generación en generación. Mi mamá, después yo, después Belita y hoy Julia”, reveló Macedo, muy emocionada, en una de las historias de Instagram.

Cabe recordar que el pasado 4 de julio, Isabel y Juan Manuel anunciaron el nacimiento de Julia en sus respectivas cuentas de Instagram. Con una foto del brazo de la beba con el precinto identificatorio que dice “Urtubey (Macedo) 01/06/22″, la actriz y el político salteño informaron el nacimiento escribiendo la palabra “Julia” entre dos corazones. Y el posteo, obviamente, enseguida se llenó de likes y comentarios. Entre otras figuras, le dieron la bienvenida a la pequeña Eugenia Tobal, Celeste Cid, Agustina Cherri, Brenda Gandini, Agustín Sullivan, Paula Chaves y Sofía Gala Castiglione.

Un día más tarde, su hermana mayor, Belita, pudo conocerla. “Ahora sí”, escribieron Macedo y Urtubey en una publicación conjunta que hicieron desde sus cuentas de Instagram, en las que compartieron las imágenes de las pequeñas en el preciso instante en el que se vieron las caras por primera vez.

Aunque la actriz había contado que la niña de cuatro años no se había puesto celosa por la inminente llegada de la beba, la realidad es que nadie podía saber cuál iba a ser su reacción cuando finalmente la tuviera frente a ella. Sin embargo, por lo que pudo apreciarse en las fotos, Belita le dio una muy buena bienvenida a su hermanita. Y sus padres ayudaron para que esto suceda, al igual que su abuela materna, Lizzie.

