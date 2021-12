Isabel Macedo reveló el sexo del bebé que espera junto a Juan Manuel Urtubey

Compartir

La actriz está en la dulce espera junto al ex gobernador de Salta, con quien ya es madre de Belita, y compartió la noticia en las redes.

Isabel Macedo está en la dulce espera de su segundo hijo junto a Juan Manuel Urtubey, y juntos ya son padres de Belita, de 3 años. La actriz confirmó la feliz noticia a principios de diciembre, con un video donde mostró cuánto creció su panza en estos meses. El miércoles le había prometido a sus seguidores de Instagram que revelaría el sexo del bebé, pero finalmente el anuncio llegó el jueves a través de una encuesta en sus historias. Invadida por la felicidad y la ansiedad, dio algunas pistas con los colores de su vestimenta antes de contarles si será niña o varón.

“No es que me olvidé ayer de decirles, pero lo mal que me sentía cuando vine del médico no les puedo explicar, de novela directamente, tirada es poco, tenía la presión por el piso, necesitaba acostarme, me sentía re mal”, explicó sobre los motivos por los que demoró en subir el video. También contó que su mejor momento son las mañanas, donde se siente con mucha energía y aprovecha para ordenar, salir a comprar y pasar tiempo con su hija. “Cuando me levanto hago todo lo que tengo que hacer y más, estoy chocha, pero a la noche…decaída total”, detalló.

Luego dejó una selfie desde la cama y abrió la votación para que los usuarios eligieran si pensaban que se trataba de mujer o varón. “Vieron que hoy me puse este sueter rosa y quizá fue para darles una pista, o quizás no, pero todos me dicen por privado que seguro es un varón porque me ven bien, ‘espléndida’ me dicen, pero…ahí va el resultado”, anunció en otro clip en sus stories.

La gran mayoría, un 78%, supuso que se trataría de un niño, y sólo el 22% estuvo en lo cierto: está esperando una nena. En sus historias también compartió un video de su hija en el último día de salita de tres, donde hizo un dibujo para cerrar el año y enterneció a su madre cuando le preguntó qué era su obra maestra: “Es mamá y el bebé”. “¡Ay, te amo!”, expresó invadida por la emoción y se fundieron en un abrazo.

La actriz de 46 años pasó por el altar en septiembre de 2016, y dos años después llegó su primogénita, a quien llamaron con el mismo nombre que la actriz, pero la llaman cariñosamente Belita. La familia ensamblada está conformada además por los tres hijos de Urtubey, fruto de un matrimonio anterior: Mateo, Juana y Lucas. El ex gobernado de Salta ya había confirmado en una entrevista radial que estaba esperando su segundo hijo con Macedo: “Estamos muy entusiamados y felices”.

En una reciente entrevista con Jey Mammon, la actriz había dado detalles de cómo conoció a quien es su marido desde hace cinco años. “Un amigo me invitó a una comida. Juan Manuel había quedado que dejaba unos vinos. Ahí lo conocí. Nos fuimos afuera en un momento, a charlar. Nos quedamos hasta las 9 de la mañana. Sin besarnos. Llovía… ¡Una humedad! El pelo erizado. Era una bomba él. Nos re enamoramos. Nos volvimos a ver al día siguiente. Yo iba a ver a los Stones con Vero (Lozano) a La Plata. Y él iba con sus hijos. Me saludó y se fue. Estaba escrito. Era así”, relató.

