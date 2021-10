Italia derrotó a Bélgica y se quedó con el bronce en la UEFA Nations League

Compartir

La Azzurra se impuso por 2 a 1 en Turín y se subió al tercer escalón del podio. El título se definirá entre Francia y España.

El seleccionado italiano, vigente campeón de Europa, derrotó a Bélgica por 2 a 1, en Turín, y se quedó con el tercer puesto de la UEFA Nations League. En el Juventus Stadium ubicado en el norte del país de la bota, la Azzurra se impuso por los goles de Nicoló Barella y Domenico Berardi, de penal; mientras que el joven Charles De Ketelaere descontó para los Diablos Rojos, a cuatro minutos para el final.

Italia, ganador de la última Eurocopa, perdió un invicto de 37 partidos tras caer contra España en la semifinal (2-1) pero rápidamente se recuperó con un importante victoria ante Bélgica en casa.

El equipo dirigido por Roberto Mancini también podrá dar un paso hacia el Mundial de Qatar 2022 si el martes Irlanda del Norte no le gana a Bulgaria en el Grupo C de las Eliminatorias europeas.

Desde las 15:45 (horario de Argentina) en el estadio San Siro de Milán, España y Francia jugarán la final de la segunda edición del torneo organizado por la UEFA cada dos años.

El seleccionado ibérico, impulsado por una nueva generación de talentos, enfrentará al experimentado equipo galo, vigente campeón del mundo, en un duelo que definirá al sucesor de Portugal, con transmisión en directo de DirecTV Sports.

Bajo la dirección del asturiano Luis Enrique, quien dirigió a Lionel Messi en la conquista de su última Champions League con Barcelona en 2015, España llegó este año a las semifinales de la Eurocopa y a la gran definición de la UEFA Nations League tras terminar con un histórico invicto de La Nazzionale.

La Furia no podrá contar por lesión a otra perla del club catalán como Pedri (18), figura en la Euro 2021 y nominado por la revista France Football como uno de los 30 aspirantes al Balón de Oro que se entregará en noviembre en París.

Frente a la nueva camada española se parará el campeón del mundo con su imponente tridente ofensivo (Karin Benzema, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann), respaldado por un equipo rebosante de jerarquía.

El DT Didier Deschamps no contará con el lateral izquierdo Lucas Digne por un problema muscular, ni con el mediocampista Adrien Rabiot, positivo de coronavirus, quien fue titular en la victoria sobre Bélgica (3-2), el jueves pasado.

