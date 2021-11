Italia o Portugal: solamente uno irá al Mundial de Qatar

Compartir

Una de las potencias europeas no podrá estar en la próxima Copa del Mundo. Los italianos se enfrentarán con Macedonia, mientras que los de Cristiano Ronaldo se medirán con la complicada Turquía. Podrían cruzarse en una eventual final.

Se llevó adelante el sorteo de la repesca europea para el Mundial de Qatar y el azar determino que de los seleccionados de Italia y Portugal solamente existirá un clasificado.

En la UEFA ya clasificaron directo a Qatar: Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, España, Serbia, Croacia, Países bajos, Inglaterra y Suiza, restando tres cupos a definirse entre 12 equipos.

Esa docena de seleccionados son los siguientes: Portugal, Suecia, Escocia, Rusia, Macedonia, Italia, Ucrania, Gales, Turquía, Polonia, Austria y República Checa.

La fecha de los repechajes entre equipos de Asia, Sudamérica, Oceanía y Concacaf serán entre el 13 y 14 de junio de 2022, cinco meses ante del Mundial, y en esta oportunidad será a único partido con sede neutral, preferentemente en Europa, mientras que los de UEFA se jugarán el 24 y 29 de marzo.

Por la Ruta A, los duelos son Escocia vs. Ucrania y Gales vs. Austria; por la B, Rusia vs. Polonia y Suecia vs. República Checa. En tanto, en la última llave, se enfrentan Italia vs. Macedonia y Portugal vs. Turquía.

Los partidos por el repechaje se desarrollarán entre el 24 y 29 de marzo y para realizar el emparejamiento la UEFA determinó que los seis mejores segundos estarán reunidos en el bombo 1 y jugarán la semifinal como local, mientras que los seis restantes ocuparán el bombo 2. A su vez, se definió que los repechajes serán Conmebol vs. Asia y Concacaf vs. Oceanía.

En cuanto a los otros repechajes, en Conmebol, con Brasil y la Argentina ya clasificados para el Mundial el quinto ubicado ganará ese derecho y Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay son los candidatos a ocuparlo.

En la Concacaf el octogonal final que se está desarrollando clasificará a los tres primeros a Qatar, siendo Estados Unidos, México y Canadá los candidatos, y el que jugará el repechaje será el cuarto y el favorito, de no surgir sorpresas, será Panamá.

Por el lado de Asia, la fase final de la clasificación esta compuesta por dos grupos de seis equipos cada uno, los dos primeros serán mundialistas (hoy son Irán, Corea del Sur, Arabia y Japón), debiendo jugar a único partido los dos terceros para definir cual jugará el repechaje y actualmente serían Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Australia.

Finalmente en Oceanía aún no jugó su eliminatoria, comenzará en Marzo, y en ella tomarán parte Fiyi, Nueva Caledonia, Samoa, Tonga, Islas Cook, Nueva Zelanda (el candidato), Samoa Americana, Vanuatu, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Thaiti.

