IVA «simple»: cómo es el proyecto del Gobierno para agilizar impuestos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trabaja un documento con la propuesta. En qué consiste y cómo ayudaría a las empresas.

En medio de la expectativa por el anuncio para sacar los dólares del colchón, que se suspendió para que el kirchnerismo no lo acusará de electoralista, se conoció una nueva medida en la que trabajaría el Gobierno respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Semanas atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, puso los ojos sobre el impuesto. En una entrevista aseguró que la intención no es un «Super IVA», la propuesta del ex titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, sino dividirlo.

«La idea es generar competencia impositiva entre las provincias», afirmó el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista el streaming La Casa. Y agregó: «Lo vamos a dividir (el IVA) entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21%».

Pero para ello, el Gobierno debería enviar un proyecto de ley al Congreso. En lo que trabajaría ahora sería en cambios en la declaración jurada del impuesto. Y según pudo saber este medio la presentación de la ARCA ya estuvo en manos de las autoridades del Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicos (FACPCE).

El cual contemplaría pasar de declaración jurada web contribuyente sin particularidades y SIAP con particularidades a una proforma y simplificada en donde haya una precarga de los datos y se elimine la duplicación de otros productos.

«El «Proyecto «IVA Simple»» sería para que luego de presentar el Libro IVA, el contribuyente entre en la declaración jurada del impuesto y los datos estén cargados automáticamente, las percepciones y las retenciones», comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Lo que se conoce como una declaración jurada proforma, en donde el fisco nacional con un solo clic la haría de forma automática, pero con riesgos que dependerán del tipo de contribuyente. «En la gran mayoría de los casos siempre hay comprobantes que el fisco nacional no tiene», comentó, por ejemplo, los extractos bancarios, liquidaciones de tarjeta de crédito, comisiones que tienen IVA y se van a tener que cargar.

Así, considera que la iniciativa de la ARCA es un buen avance, pero no es que el Gobierno le va a hacer la declaración jurada al contribuyente para que la presente, sino que va a tener que hacerle ajustes. «Hay casos en donde las empresas emiten una factura, pero por las normas de IVA no tiene que declarar ese crédito fiscal», comentó.

O una situación a la inversa en donde recibe una factura, pero cuya IVA no es computable con la declaración jurada de ese mes sino en la próxima por lo que establecen las normas. «En esos casos habría que revertir con ajuste al crédito fiscal», sostuvo. Así, para el contador Mario Goldman Rota el desafío va a estar en la convergencia en una declaración jurada proforma donde los datos provengan de otros sistemas del contribuyente a nivel de ventas (débitos fiscales) como de sus adquisidores (créditos fiscales).

«Es ahí donde se encontrarían ajustes inexorables como compras que no posean segregados el impuesto (facturas tipo B) e incluso de entidades financieras, aseguradoras y servicios públicos en los cuales el IVA crédito fiscal aún no es factible su visualización desde los sistemas de la ARCA y obliga su ingreso sistemático o manual por parte del contribuyente», afirmó.