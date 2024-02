Iván de Pineda reveló el significado de sus pulseras y fue tendencia en las redes

Entre las tantas apostillas que dejó el huracán Taylor Swift durante su visita a la Argentina, una de las más recordadas lo tuvo como protagonista a Iván de Pineda. El conductor fue filmado en uno de los shows celebrados en el estadio de River intercambiando unas pulseras con otros seguidores de la cantante estadounidense. Por esos días afiebrados de noviembre, en ese curso acelerado de swiftiemanía, también se supo el valor que tienen las friendship bracelets (pulseras de la amistad) entre los seguidores de la rubia, y el ritual del traspaso de muñeca en muñeca en el que fue sorprendido el modelo.

En las últimas horas, el conductor de Escape perfecto volvió a ser tendencia cuando una participante del programa le llevó una pulserita con su nombre para intercambiar, tal como lo marca la tradición. Sin embargo, de Pineda no pudo entregar ninguna de las suyas y su explicación, lejos de enojar a la concursante, la llenó de ternura. Y lo mismo ocurrió en las redes sociales, donde se precipitaron elogios y demostraciones de afecta.

Las dos participantes del viernes llevaron cada una una pulserita de la amistad, una para darle a Iván y otra a su compañera, Josefina China Ansa. “Mirá lo que te traje, porque yo vi que fuiste al recital de Taylor Swift y que te intercambiaron muchas pulseritas”, le dijo Paula, mientras su hermana Mai le acercaba la suya a la coconductora. “Con mi nombre”, se sorprendió el modelo, y la mostró a cámara, con una sonrisa en la que dejaba ver su emoción.

“Yo tengo algunas más, después te doy”, le prometió el conductor, y le explicó por qué no podía ofrecerle ninguna de las que llevaba en su muñeca derecha. “Tienen los nombres de mi mujer y el mío, con dos canciones, Ivy y Starlight. Mi mujer se llama Luz, entonces funciona de esa manera”, se excusó. Según había contado anteriormente, las pulseritas se las habían regalado sus sobrinas y la referencia a él y a su compañera de hace más de veinte años, Luz Barrantes (Starlight significa en inglés Luz de las estrellas) hacen que no pueda cambiarlas. Sin embargo, se comprometió a entregarle otra al finalizar el programa, para continuar la tradición.

Una vez más, las redes se llenaron de mensajes positivos y de admiración para el conductor. Frases como “el hombre definitivo”, “el mejor que pueda existir” o “Mientras todo se derrumba nos podemos aferrar a Iván de Pineda” inundaron X (antes Twitter).

Sin embargo, él se mantiene ajeno a ese universo. Por caso, cuando todos hablaban de su video intercambiando pulseritas en River, él no era del todo consciente. “Hay cosas que quizás a veces no me entero”, se sinceró en una entrevista con Teleshow. Y allí contó cuál era la sensación del recital con la que elegía quedarse: “Tuve la oportunidad de acompañar a cuatro sobrinas que primero la pasaron increíble, y fue maravilloso porque fue muy lindo poder verlas desde otro lugar”.

La costumbre que tanto llamó la atención en los conciertos de River tiene su origen en un tema de la nacida en Pensilvania, “You’re on Your Own, Kid”, incluida en su álbum Midnights (2022). Y a una frase en particular: “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, que se traduce como “Haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saboréalo”. Los fans tomaron nota y desde entonces las pulseritas, como la música de su mentora, viajan de mano en mano.