Ivana Figueiras y Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance

A menos de un mes de haber oficializado su romance, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa y dejaron en redes sociales las pistas más claras de que atraviesan su mejor momento. Sin posar juntos, pero sincronizados en sus publicaciones, ambos compartieron postales desde Ámsterdam, ciudad con un valor especial para él y el escenario perfecto para disfrutar de unos días lejos de la rutina.

En sus historias, Ivana mostró el costado más colorido del viaje: un mercado de flores lleno de tulipanes, en una imagen tan vibrante como simbólica. Más tarde, publicó una foto al anochecer, sobre uno de los puentes que cruzan los canales de la ciudad. Con un suéter rosa, jeans y la mirada hacia el horizonte, acompañó la postal con el tema Por mil noches de Airbag y una secuencia de corazones violetas. Sin palabras, pero con la sutileza que la caracteriza, dio a entender que vive un gran momento personal.

Poco después, Cvitanich subió su propia historia desde el restaurante Pasta e Basta, también en Ámsterdam. En la foto se lo ve relajado, rodeado de amigos y con una sonrisa amplia. “Qué lindo es verte siempre, amiga. Te adoro”, escribió, junto a la etiqueta de María Cecilia Rognoni, la exjugadora de Las Leonas que fue campeona mundial y olímpica con la selección argentina. La amistad entre ambos puede suponerse al atar cabos: Darío vivió en esa ciudad durante varios años, cuando jugaba en el Ajax, y allí consolidó lazos personales que todavía conserva.

La presencia de Rognoni en la imagen no fue casualidad. Además de su amistad con Darío, existe otro punto de conexión: Chechu Bonelli, la exesposa del exdelantero, también se dedica al hockey, por lo que ese vínculo deportivo y afectivo podría haberse mantenido con el tiempo. Rognoni, que reside actualmente en los Países Bajos, fue una de las figuras más destacadas del equipo argentino de hockey femenino en los años 2000 y es recordada por su liderazgo en la cancha y su perfil reservado fuera de ella.

Las coincidencias entre las historias de Ivana y Darío fueron suficientes para confirmar lo evidente: ambos están compartiendo el mismo viaje. Sin mostrar fotos juntos, la pareja logró decirlo todo.

La semana anterior a este viaje, la reacción de Bonelli, la exesposa de Cvitanich, también fue armar las valijas. La presentadora decidió partir rumbo a Siambón, Tucumán y lanzarse a un viaje rodeada de afectos, risas y paisajes rurales junto a su grupo de amigas, retratando esta reconexión en un carrete de imágenes que respiran libertad y camaradería.

En la primera postal, Chechu posó junto a cuatro amigas sobre el césped y bajo un atardecer anaranjado, todas con looks donde predominan los sombreros, las botas tejanas y los accesorios country chic, enmarcadas por colinas onduladas y casas perdidas en el horizonte. Ella, de perfil y sonriente, se destacó con sombrero beige, camiseta blanca anudada, un maxicollar de cuentas metálicas, shorts de jeans y pulseras plateadas, exhibiendo confianza y renovada alegría ante el paisaje.

Las siguientes imágenes la muestran en distintas poses —de pie o sentada sobre una parva de heno— donde la luz cálida del crepúsculo resalta su silueta, la frescura y la tranquilidad del entorno. El aire rural, el brillo del cielo y la actitud relajada de Chechu y sus amigas transmiten auténtico disfrute, conexión con la naturaleza y el refugio emocional que representa el grupo en tiempos de cambio.

En el pie de foto del carrete, la conductora resumió el espíritu del reencuentro: “Un finde con amigas nunca falla. En todo este cambio lindo y motivador una siempre trata de volver a conectar con gente que le hace bien. Y sin dudas mis amigas hacen que mi mundo sea maravilloso. Muchas charlas, risas, abrazos …. Todo lo que necesitaba ellas lo tenían guardado para mí. Las amo con toda mi alma”.