Ivana Nadal y el traumático momento que vivió por la filtración de sus fotos íntimas

Compartir

Linkedin Print

Muchas famosas pasaron por momentos difíciles por la difusión pública de fotos o videos que pertenecían a su intimidad. En marzo de 2016 fue Ivana Nadal quien debió enfrentar esta circunstancia. Sus imágenes no solo circularon por infinidad de celulares, sino que del caso se ocuparon hasta los noticieros de la noche.

“La pasé mal en su momento. El hecho de que se haya filtrado algo de mi intimidad fue horrible en muchos sentidos…”, contó Ivana en una entrevista con la periodista Julieta Argenta, de Basta Chicos Podcast. “Primero, que era cero estético, ¡hubieran filtrado algo más lindo!”, agregó entre risas, para ponerle un poco de humor a ese doloroso episodio que le tocó atravesar.

Nadal explicó que si bien no había realizado nada malo, se sentía culpable por esta situación. “Yo creía que era súper abierta en el sexo y al final la sociedad me había envuelto en su tabú del sexo. Me preguntaba: ‘¿De qué carajo se asombran si es una mujer tocándose en las partes íntimas?’. Nada más, no hay nada más raro en el video; no había animales. ni personas. Yo me sentía culpable y sucia, avergonzada. No podía ni pensar en besarme con una persona, me daba vergüenza, me dolía la panza”.

Cuando ocurrió la filtración, Nadal tenía mucha exposición: era una de las figuras de Telefe. “En ese momento había mucha gente que me decía cosas positivas, pero yo escuchaba todo lo negativo. En el canal me decían que no pasaba nada, me preguntaron si había más cosas… Yo ya era una actriz porno. No sabía si había más material. Después salieron otros videos de dos minas, pero les aviso que yo no era”.

¿Qué aprendizaje tuvo de esta mala experiencia? “Hoy en día afrontaría desde otro lado lo que pasó. Diría que (masturbarse) es lo más normal del mundo y que hasta la mujer que me está insultando seguramente llora cada vez que se toca porque se siente sucia. Pero es hermoso tocarse. Es hermoso hacer llegar a tu cuerpo a niveles de éxtasis tan zarpados como el sexo. Está buenísimo, hay que vivirlo y no hay que sentir vergüenza”. Y advirtió, con firmeza: “Nadie tiene derecho a meterse adentro de tu intimidad, ni de mostrar lo que vos no quieras”.

“La culpa no era mía, era del otro chabón (por el hombre que filtró las fotos) y de toda la gente que me acusaba. Lo superé, obviamente”, aseguró Ivana. Y más allá del mal momento que vivió, pudo darse cuenta que no era el fin del mundo y se convirtió en una mujer más fuerte. “Me pasa de decir: ‘Qué mierda fui, ¿cómo yo también era parte de esa mierda?’. Un poco me enojo con esa Ivana, pero está bien que haya pasado para cambiar. Hoy me defino humana, empática y luchadora”.

En las redes sociales la conductora suele contar sus experiencias de vida para ayudar a quienes pasan por situaciones similares, como cuando relató los problemas que tuvo al tomar pastillas para adelgazar. “Yo era mucho más flaca que ahora y, por todos los trastornos mentales de la sociedad, que me dijo que era gorda y que yo tenía que adelgazar y que el estereotipo de mina era otra, nunca me había reconocido como flaca”.

Sin embargo, entendió que su cuerpo no era un problema, sino que aprendió a aceptarse tal cual es. “Toda esta realidad no era una realidad, porque yo seguía teniendo un cuerpo hermoso porque es el cuerpo que la vida me dio para esta vida, para vivir esta experiencia que estoy viviendo ahora llamándome Ivana Nadal y pudiendo compartirla con más de dos millones y medio de personas”.