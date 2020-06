J Balvin se burló de Shakira durante una entrevista y Maluma la defendió

Compartir

Linkedin Print

La revista Billboard reunió de manera virtual a los integrantes de Black Eyed Peas junto con los colombianos del momento, Maluma y J Balvin, debido a su reciente colaboración musical en “Translation”, el último lanzamiento del grupo estadounidense, en la que también participaron Shakira y más artistas latinos.

Maluma y J Balvin, en algún momento de la entrevista, dijeron que se sentían muy afortunados de haber colaborado con los Black Eyed Peas. En medio del diálogo surgió en la conversación el nombre de la intérprete de “Hips don’t lie”.

La entrevistadora le preguntó al grupo que con cuál de los dos, Maluma o J Balvin, tuvieron que ser más “flexibles” para trabajar. A lo que Will.i.am respondió que, en realidad, sería con Shakira. La reacción de J Balvin fue reírse sonadamente con un tono algo sarcástico y forzado, lo que provocó la incomodidad del resto de sus colegas.

“Nunca he trabajo con Shakira… supongo que así debe ser”, comentó J Balvin entre risas; sin embargo, todos los demás artistas se mostraron incómodos con sus palabras.

Maluma, viendo lo que estaba ocurriendo, saltó en defensa de su colega: “Hey, amigo, eso no es nada gracioso”, expresó con una cara seria.

Will.i.am aclara que Shakira es muy precisa en lo que quiere y cómo lo quiere y que la manera de trabajar con ella es como una escuela, porque se puede aprender, es muy profesional. “Yo he aprendido mucho de Shakira, por su manera de trabajar. Ella llega con sus arreglos y te dice: ‘Punto número 1, aquí cambiaría esto, punto número 2 yo lo haría así‘, y así a lo largo de varios puntos”. Entonces J Balvin se vuelve a reír y lo interrumpe diciendo: “Y entonces regresas al punto número 1″.

En las redes sociales, apuntan a que J Balvin se burló de ella. Para los fans de Shakira, J Balvin le faltó al respeto a la que consideran la artista que más ha hecho por abrir las puertas del mercado estadounidense a los latinos. Con el hashtag #JBalvinIsOverParty (J Balvin está acabado), que se hizo rápidamente tendencia, hicieron un llamado para “cancelar” al intérprete de “Morado”

Mucho más aplaudida ha sido la reacción de Maluma, que se mantuvo en silencio en un principio para, luego, en un momento de la conversación, destacar el trabajo de su compatriota, desacreditando ligeramente la actitud de J Balvin.

Uno de los últimos logros de Shakira fue su participación en el medio tiempo del Super Bowl de 2020 junto a Jennifer Lopez. Ellas estuvieron acompañadas de Bad Bunny, el cantante puertorriqueño, y del mismo J Balvin. Balvin participó junto a Lopez en un par de canciones, mientras Bad Bunny apareció en el número de Shakira.

La “enemistad ” de J Balvin con Shakira apunta a un suceso de hace dos años. En 2018, el reguetonero hizo comentarios despectivos sobre Rihanna. El colombiano dijo “Rihanna no es una mujer para casarse, es solo para pasarla bien”. Cuando sucedió esto, había rumores de que los compatriotas estaban preparado una colaboración juntos, pero a partir de los comentarios, se asegura que Shakira decidió cancelar el proyecto.