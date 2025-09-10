J Rei reveló el cambio de hábito que adoptó y cómo impactó en su vida

Este miércoles, J Rei sorprendió a sus seguidores al revelar el importante cambio de hábito que había adoptado para su vida. Más allá de su fanatismo por las motos, sus proyectos musicales, y su relación con María Becerra, el joven decidió enfocarse en su salud, tanto física como mental, para dar un nuevo paso en su carrera artística. Fue así como, a través de un posteo en las redes, comunicó el logro que alcanzó y el impacto que este tuvo.

Junto a una foto frente a un espejo, en el que se lo veía luciendo un conjunto deportivo compuesto por un buzo liviano color gris, bermudas negras, medias blancas y zapatillas, Rei escribió: “Siete meses sin fumar porro, creo que no lo había contado”. Acto seguido, el joven relató qué lo llevó a decidir este cambio: “Las cosas que fueron pasando me hicieron replantear y entender que mi cuerpo, mente y alma merecen y necesitan de mi y estar al 100% para tomar decisiones, vivir y afrontar lo que viene como corresponde”.

Continuando con su posteo, el intérprete de “Tu Turrito” se refirió al consumo de sustancias: “No digo que la marihuana no te lo permita, pero en mi caso lo creí necesario, se siente muy bien estar conectado con el ahora y pensar en el futuro. Creciendo feliz y más fuerte que ayer”.

El artista atraviesa un gran momento personal luego de celebrar tres años de amor junto a su novia, María Becerra. Semanas atrás, la pareja hizo público su festejo y compartió sus sentimientos y recuerdos de la relación. Ambos artistas, referentes en el mundo de la música y el espectáculo, decidieron publicar mensajes dedicados especialmente el uno al otro, acompañados de varias fotografías y videos que muestran instantes significativos de su historia compartida.

Tanto J Rei como María Becerra seleccionaron momentos entrañables de su convivencia diaria, exhibiendo distintas facetas de su complicidad y del afecto que los une. De este modo, abrieron una ventana a su intimidad, permitiendo que sus comunidades online conozcan detalles de la vida cotidiana que la pareja considera valiosos.

La intérprete de “Corazón vacío” mostró varias fotos junto al cantante en situaciones románticas. Y dejó un mensaje: “Hace 3 años que la vida me puso adelante a quien hoy es el amor de mi vida un amor que jamás pensé que iba a vivir, algo que solo creí que se veía en películas pero que jamás me iba a tocar….y me tocó soy tan afortunada de que me ames y que me dejes amarte. Gracias por sostener mi mano siempre, por cuidarme, mimarme, amarme, hacerme reír tanto, gracias por confiar en mí, por hacerme sentir especial, por ser mi compañero de aventuras, mi hombro para llorar y más que nada …por ser ese abrazo que todo lo calma. Sos todo lo que alguna vez soñé. Te amo para siempre 3 años y contando”.

J Rei, por su parte, acompañó las imágenes con un mensaje lleno de cariño, donde recordó que, aunque esta vez la fecha los encontró separados por cuestiones de trabajo, para él el arte tiene un papel clave porque, según sus propias palabras, “fue quien unió nuestros caminos”.

En el texto, J Rei escribió: “Hoy se cumplen 3 años desde el comienzo de nuestra historia de amor, y toca festejarlo a distancia por nuestros trabajos, pero sería el colmo hecharle la culpa al arte , porque ella fue quien unió nuestros caminos!! gracias por ser y dejarme ser , por enseñarme la luz más fuerte del amor y darle alegría a mis días, ser mi familia y el amor de mi vida. deseo compartir el resto de mis días juntos y que el tiempo nos siga encontrando en cada abrazo , en nuestras caídas para levantarnos juntos y curarnos las heridas, en rutas con un mate un atardecer charlas y una Carpita al costado de un río , en canciones sonrisas, aventuras y sueños.. no dejemos de soñar!! te invito a caminar la vida juntos, y hasta donde me permitas voy a estar con vos cuando mires a tu costado, con ojos de amor puro, que te corresponden. Hagamos mucho con un poquito como nosotros sabemos , Abracemos al destino que es incierto pero seguro nos tiene algo lindo .. te amo feliz 3er año de amor y luz , atte Juli”.