Jaguares XV demostró su poderío y dejó sin invicto a Peñarol

Pese a jugar con un hombre menos por la expulsión de Francisco Gorrissen a los 38 minutos, los argentinos vencieron sin ser brillantes al equipo uruguayo.

Fue un duelo vibrante por la Superliga Americana de Rugby entre los únicos dos que aún no habían conocido la derrota en el torneo: por un lado, Jaguares XV y, por el otro, Peñarol. Ambas franquicias buscaban mantener su invicto al cierre de la primera etapa y encarar de la mejor manera la siguiente fase en Uruguay. Aunque el equipo argentino empezó con un juego más lento de la habitual, se repuso y terminó derrotando por 46 a 17 a los uruguayos, que dejaron la racha ganadora.

En el arranque, la franquicia argentina no mostró el juego ágil y veloz que supo exhibir en partidos anteriores. A los 10 minutos de la primera mitad llegó la primera incidencia en el marcador: un penal de Martín Elías para Jaguares XV. Desde allí, controló el juego el conjunto argentino y fue doblegando a su rival. La chapa al descanso marcó 27-10 en favor de los dirigidos por Fernández Lobbe, producto de los tries de Martín Cancelliere, Juan Pablo Castro y Juan Pablo Zeiss, todos convertidos por Elías, que sumó dos penales; y la conquista de Eric Dosantos, para Peñarol, más la conversión de Martín Roger, que aportó también un penal. Sobre el cierre del primer tiempo, vio la roja Francisco Gorrisen, de Jaguares XV, por un tackle alto.

A pesar de tener un jugador menos, el elenco argentino salió con mucha actitud en el complemento y logró apoyar en dos oportunidades en los primeros 5 minutos de esta segunda mitad, en manos de Juan Martín González y Sebastián Cancelliere, uno de ellos convertido por Elías. En esta segunda mitad, se lució la defensa argentina para evitar los ataques de Peñarol. Fue tanta la vehemencia de los defensores, que de pelota recuperada llegó el doblete de González para sentenciar el encuentro. Ya sobre la chicharra, la conquista uruguaya de Nicolás Freitas sobre la bandera y la posterior conversión de Roger, decretaron el 46 a 17 final, pese a que Jaguares jugó con un hombre menos todo el segundo tiempo por la expulsión de Gorrisen.

De esta manera se cerró la primera etapa de la Superliga Americana de Rugby, que se disputó en Chile. La próxima fase será a partir del 11 de abril, en Uruguay. Por el lado de Jaguares XX, su rival será Cobras Brasil XV. Mientras que Peñarol abrirá la fecha ante Olimpia Lions.

