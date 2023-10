Jaime Durán Barba: «Supongo yo que Macri no habrá leído el programa de Milei»

Pese a que planteó que “el balotaje está totalmente abierto”, el consultor planteó que “la segunda vuelta se pierde en la primera vuelta”, puesto que quienes eligen al presidente son los derrotados

Luego de que se oficializara el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Javier Milei, el consultor político Jaime Durán Barba volvió a referirse al pacto entre los dirigentes del PRO y el candidato de La Libertad Avanza que avivó las tensiones dentro de Juntos por el Cambio. “Supongo yo que Macri no habrá leído el programa de Milei”, analizó.

Tras la derrota de la oposición en las elecciones generales, Bullrich anunció el miércoles que acompañará al líder libertario en el balotaje, lo que terminó de destapar los conflictos internos en la coalición y generó el rechazo de los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR).

Dos días después, fue el turno de Mauricio Macri, quien expresó durante una entrevista con Eduardo Feinmann al aire de radio Mitre que “quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humildad de reconocerlo”, entrevista en la que acusó a los radicales de “transar” con Sergio Massa. En consecuencia, los referentes del partido centenario reiteraron su neutralidad y volvieron a apuntar contra el expresidente. “Sus palabras son un ejercicio más de hipocresía”, aseguraron a través de un duro comunicado.

Frente a esto, al ser consultado por Alejandro Fantino en el programa “La última cena” (El Nueve) sobre el porqué Macri decidió ir en contra de las decisiones de la coalición, Durán Barba respondió “porque le gusta Milei, por eso mismo”. “Los líderes tampoco actúan como seres no humanos. Es así, los seres humanos actuamos así”, explicó.

De hecho, agregó: “Supongo yo que Mauricio no habrá leído el programa de Milei, casi podría apostarte que es así”. Su comentario generó risas y algunas sorpresas entre los invitados del programa, por lo que el consultor mencionó que “ningún líder lee ningún programa”. “La gente vota por sensaciones, por sentimientos, nunca vota por ideas”, planteó.

Hace unos días, Durán Barba analizó, en diálogo con Infobae, cómo influirá el acuerdo de Bullrich y Macri con Milei en el balotaje, en el que se enfrentará al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria. “Al ir a la casa de Mauricio, al conseguir ese apoyo de una manera tan fuerte va a resentir a un buen sector de Juntos por el Cambio y pierde su bandera de la lucha contra la casta, se desdibuja totalmente”, expresó.

En esa oportunidad, aseguró también que la decisión de Macri “era previsible” no solo porque simpatizaba con Milei desde el principio, sino que además “porque odia a Massa”.

Con respecto a cómo podría impactar esto en los números del candidato libertario, Durán Barba sumó ahora a su explicación que “lo que está rindiendo en el mundo es ser el distinto” y profundizó: “Mientras más te apoyen, más perdiste”, debido a que el voto de Milei “es un voto de rechazo a la sociedad, a cómo está funcionando, a todos los partidos, a todos los políticos”, entre otras cosas que enumeró.

De cara al 19 de noviembre, el consultor señaló que “la segunda vuelta se pierde siempre en la primera”, ya que “quienes deciden quién es el presidente son los derrotados, no los ganadores”. En esa línea, precisó que “si ofendes en primera vuelta a aquellos que van a salir de la carrera, en el segundo round perdiste”, haciendo alusión al electorado de Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.“Ganas cuando no eras ofensivo y cuando quienes pierden a su candidato te creen a ti”, indicó.

Bullrich al anunciar su apoyo a Milei dijo que “se habían perdonado mutuamente” por las fuertes críticas y acusaciones que hicieron uno del otro durante la campaña. Sobre esto, Durán Barba sostuvo: “¿A quién le importa que se hayan perdonado? El votante no vota por eso”.

Por otro lado, consultor destacó el equipo de campaña que tiene Sergio Massa, liderado por Gutiérrez Rubí. “El balotaje está totalmente abierto”, concluyó.