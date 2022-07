Jaime Perczyk elogió a Formosa tras resultados de Pruebas Aprender

Compartir

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, se refirió a los destacados resultados que la provincia de Formosa obtuvo en las Pruebas Aprender 2021.

En este marco, en una entrevista otorgada por el funcionario, inició aclarando que esta prueba “no es una competencia entre provincias, sino que es un objetivo para poder superarnos y ver cómo podemos mejorar”.

Comentó que “cuando hice la presentación de los resultados, les dije a los periodistas que se iban a sorprender, porque había una provincia que le había ido muy bien y, justamente es Formosa”.

En este contexto, remarcó que había que tener en cuenta que “la metodología de este operativo no la decidió la provincia, sino el Gobierno Nacional anterior (de Mauricio Macri)”, destacando que en ese marco “a Formosa le fue mejor que a las demás”.

Respecto de la campaña mediática originada una vez que se conocieron los resultados, intentando desacreditar la performance de la provincia, el ministro Perczyk esbozó: “Me parece que podemos discutir como corresponde en una democracia, pero en base a datos y trabajar sobre ellos”.

Y planteó que “hay una maestra que al inicio de clases toma una evaluación de diagnóstico, para tener conocimiento del nivel pedagógico de los alumnos, de saber en dónde están fuertes y en donde hay que mejorar”, insistiendo de esta manera en que Formosa obtuvo buenos resultados en base a los exámenes tomados.

En este punto, hizo notar que “además, a la provincia le fue muy bien en los sectores populares”, señalando que “es ahí es donde nosotros vemos la mayor falencia a nivel país”.

“Con los chicos que no tenían conectividad es donde más hemos retrocedido”, apuntó, contrastando que “ese no es el caso de Formosa, porque hay una continuidad y coherencia de decisiones metodológicas que se sostienen en el tiempo y que es en atacar las causas profundas de desigualdad”.

Contundente, rechazó las críticas hacia Formosa, afirmando que “vinieron de un sector político que ha desfinanciado duramente la educación de la Argentina”, repudiando que dejaron a los alumnos “sin becas, computadoras, jardines, infraestructura, Universidades y libros”.

