Japón alcanzó la Luna por primera vez

La agencia aeroespacial japonesa confirmó que su misión llegó al satélite después de intentos fallidos, pero la sonda no estaba generando energía solar

Japón se convirtió este sábado (viernes en la Argentina) en el quinto país del mundo en poner una nave espacial en la Luna, pero la sonda no estaba generando energía solar, dijo su agencia espacial, durante una misión para probar una tecnología de aterrizaje de “precisión” y revitalizar una programa espacial que ha sufrido reveses.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) dijo que su módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna (SLIM) alunizó alrededor de las 0.20 (12.20 del viernes en la Argentina) y restableció la comunicación con la Tierra, pero sus paneles solares no pudieron generar electricidad, posiblemente porque están en un ángulo incorrecto.

“SLIM ahora funciona sólo con su batería y damos prioridad a la transferencia de sus datos a la Tierra”, afirmó en una conferencia de prensa Hitoshi Kuninaka, jefe del laboratorio espacial de JAXA.

Japón se convirtió así en la quinta nación en lograr un alunizaje exitoso después de Estados Unidos, la Unión Soviética, China e India.

Pero el módulo de alunizaje japonés, con una sonda rodante desarrollada por una empresa de juguetes, fue diseñado para hacerlo con una precisión sin precedentes.

El módulo es una nave espacial liviana del tamaño de un vehículo de pasajeros, que utiliza tecnología de “aterrizaje preciso” que promete un control mucho mayor que cualquier alunizaje anterior. Mientras que la mayoría de las sondas anteriores han utilizado zonas de aterrizaje de unos 10 kilómetros de ancho, SLIM apuntaba a un objetivo de sólo 100 metros.